Marcos Peña: “Que Cristina explique por qué dejó un país con la pobreza que tiene”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo este viernes 11/11 que Cambiemos “no depende” de la expresidenta Cristina Fernández para “hacer una buena elección” legislativa el año que viene, y le reclamó que “primero explique por qué dejó un país con la pobreza que tiene en el momento de mayor crecimiento del planeta“.

“Cristina estuvo a destiempo del mundo porque el momento de mayor crecimiento del planeta, nosotros nos encerramos y nuestra economía no tuvo crecimiento. Primero que explique por qué dejó un país con la pobreza que tiene en el momento de mayor crecimiento del planeta”, puntualizó el jefe de Gabinete en respuesta a las expresiones de la ex mandataria sobre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Al ser consultado por dichos de Margarita Stolbizer, según la cual al oficialismo le conviene que la ex mandataria no tenga problemas judiciales y se presente como candidata en las elecciones del año próximo, Peña respondió: “No sé Margarita, pero nosotros no dependemos de Cristina para hacer una buena elección el año que viene”.

“Nuestro eje de campaña no es hacer denuncias todo el día contra Cristina, no es hablar de ella, sino gobernar y transformar la Argentina y después que cada uno se haga cargo de lo suyo”, aseveró Peña en declaraciones a radio Continental.

Asimismo, el funcionario nacional señaló que el “escenario” para Cambiemos en relación a los comicios legislativos del 2017 “no cambia en función de cuan dividido está el peronismo” y aseveró que la alianza gobernante es “fuerte” y cuenta con un “gran respaldo de la sociedad”.

“Objetivamente el peronismo está dividido en la provincia. Si se unifican tendrán que definir en función de qué ideas. Creo que están en un período de transición. Algunos quieren mirar hacia adelante y otros adhieren al kirchnerismo”, indicó.

Peña criticó las declaraciones de la ex mandataria en relación al triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, luego de que ayer Cristina considerara que el presidente electo personifica “la crisis de la representación política producto de la aplicación de políticas neoliberales desde el Consenso de Washington” y asegurara que los ciudadanos estadounidenses buscaron con su voto, “a alguien que rompa con el establishment económico”.

Sobre la elección de Trump, Peña aseveró que “todo el planeta está esperando si va a ser el Trump de la campaña o más moderado como ha demostrado después de la elección, ver cuál es su equipo de gobierno y hacia dónde va”, pero remarcó que la relación bilateral “va a seguir siendo buena”.