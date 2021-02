Margarita Stolbizer: “Las PASO no sirven”

La titular del GEN, Margarita Stolbizer, renovó su postura contraria a la realización de las elecciones PASO porque “no sirven” ya que “no está bien que se imponga a la sociedad ir a votar para una interna”, y adelantó que su partido va a participar de “una coalición política pensando en una alternativa distinta a la que fracasó” con Cambiemos.

La ex diputada nacional, en una conferencia de prensa con periodistas de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APERA) dijo también que “la oposición es un colectivo diverso, no todo es lo mismo” y señaló que Juntos por el Cambio falla en el rol de ser principal fuerza de oposición porque “se ha ido polarizando la grieta entre el oficialismo y la oposición”.

Respecto a la morigeración de pena para el ex vicepresidente Amado Boudou señaló que “llama la atención que el juez lo hizo un día antes de irse” y consideró que “no está mal para personas que estudian, porque sirve como un incentivo. No está mal que se aplique la reducción cuando corresponde. En este caso lo que estudió Boudou no está vinculado con la salida laboral”.

La titular del GEN, Margarita Stolbizer, consideró hoy que las elecciones internas en las diversas fuerzas políticas “se pueden hacer igual sin que sean obligatorias” y estimó que de suspenderse las PASO de este año “no tendría ningún efecto en la sociedad, pero si tendría impacto en los partidos”.

Por otra parte, Stolbizer enfatizó que los principales problemas estructurales del país son “los problemas institucionales, la educación, el sistema tributario y la distribución de recursos con la coparticipación; además de la inflación, la pobreza y la precarización del empleo”.

La titular del GEN, Margarita Stolbizer, subrayó que el problema de inseguridad “sigue siendo grave” en la provincia de Buenos Aires y aclaró que durante la gestión gubernamental de Axel Kicillof “no hubo ninguna mejora”.

“Tenemos un problema gravísimo desde hace mucho tiempo dado que el tema nunca se aborda con la complejidad que el problema tiene”, puntualizó Stolbizer.

Además, en otro orden, la ex diputada remarcó que en la Argentina “debería haber un gran compromiso de la sociedad que implicara un nunca más de la corrupción”, ya que “la sociedad tiene que poner muchos valores a la hora de votar” a los candidatos políticos.

La titular del GEN aseveró que con miras a las elecciones presidenciales del 2023 “hay que volver a enamorar a que la gente para que pueda volver a creer en la política”.

“No hay que pensar en la política únicamente en términos electorales. Debemos conformar un acuerdo programático que nos permita tener un proyecto de país distinto. Eso se debe hacer no con una coalición que reivindique el gobierno de Macri, que para mí fue un fracaso sino con una cosa diferente, mirando hacia el futuro y no hacia el pasado”, recalcó.

No obstante reconoció que “la posibilidad de romper la opción binaria que existe es muy difícil debido a que a la polarización de las dos principales fuerzas se agrega una polarización en la sociedad”.

Fuente: APERA (Asociación de Prensa de la República Argentina)