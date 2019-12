Mario Negri expresó que la Argentina “arrastra problemas que no comenzaron con Macri”

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, expresó tras el discurso de asunción de Alberto Fernández como presidente de la nación que “me pareció bien que Alberto Fernández hay planteado un salto, aunque no precisó que todos tienen responsabilidad y la parte que le toca a cada uno. Se puede discutir cómo se recibe el Gobierno, pero la Argentina no comenzó a tener problemas estructurales ahora”.

“Este es el comienzo, hay que ver qué proyectos se envían al Congreso, ojalá tengamos coincidencias. Me pareció, desde lo político, prudente. Nadie puede estar en contra de combatir la pobreza y el hambre”.

“Vamos a ver en qué consiste la emergencia sanitaria, porque hay muchas responsabilidades transferidas a las provincias desde hace mucho. Ellas son las máximas responsables. El final me pareció bien, que nombrara a Alfonsín, pero en una época se reían de Alfonsín cuando decía que con la democracia había que comer, educarse y sanarse, porque si no la democracia se iba a degradar”.

“Lo que me hubiera gustado es que hubiera reconocido que la Argentina arrastra problemas estructurales, y que reconozca algunas cosas de nuestro gobierno. Por ejemplo, que se recuperó el autoabastecimiento energético, que haya ley de Información Pública, que nos hayásemos abierto al mundo de otra manera, que haya habido una política de más transparencia, que se aprobó la ley del Arrepentido, la ley de selección de jueces con más transparencia (subrogancias). Creo que eso hubiera un poco más la proyección de la Argentina”.

“El Nunca Más nació como grito contra la impunidad, contra los abusos del Estado sobre las personas y la vida. Lo que deberíamos decir entonces es Nunca Más a la inflación que no se puede derrotar, a no tener una política de Estado con respecto al mundo, a que el fin de la grieta no sea solo un canto. Porque por un lado hacen una película de la tierra arrasada y por otro lado se puede hacer una película de la Argentina robada, entonces eso no es Nunca Más a la grieta”.

“Estoy de acuerdo con una reforma judicial, porque inclusive nosotros impulsamos la reforma judicial 2020. Coincido en que hay muchos jueces que llevan su agenda judicial al compás de la agenda electoral, pero quiero ver qué llega, porque una vez nos mandaron un proyecto de democratización de la Justicia y fue muy negativo”.

“Respecto a la intervención de la AFI, me parece bien. Se necesita más transparencia y control parlamentario, pero seguramente Fernández no habló del gobierno de Macri, acuérdense lo que era la SIDE”.

“Me hubiese gustado que en el discurso del Presidente se asuma que la Argentina no comienza cuando uno llega, que hay un proceso histórico. La pobreza es alta ahora, pero venía alta de antes y hay que resolverla entre todos. La inflación nos hizo goles a todos, será la más alta ésta de los últimos meses, pero venía a la baja. Me hubiese gustado que, en esa visión global, hubiera puesto un párrafo de los problemas estructurales que atravesaron a todos los gobiernos”, finalizó Negri.