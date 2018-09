Martino negó contactos con ‘Chiqui’ Tapia para volver a dirigir a la Selección

Gerardo Martino, uno de los candidatos a reemplazar a Jorge Sampaoli, negó haber tenido algún contacto con la AFA y aclaró que primero tiene que resolver su situación en el Atlanta de la MLS.

“No he hablado con nadie de la Argentina además de que hay una situación laboral y contractual por resolver aquí en Atlanta. Es una cuestión de respeto a la verdad y no he tomado ningún contacto ni con Colombia ni la Argentina”, dijo el entrenador en declaraciones formuladas a Radio Caracol del país cafetero, donde se lo menciona como aspirante a suceder a José Pekerman.

Luego de haber sido elogiado por Claudio Tapia, Martino le devolvió la gentileza: “Ha estado en los peores momentos donde nos tocaron vivir situaciones muy difíciles y no contamos con el apoyo de los equipos del exterior. Lo respeto mucho porque no se separó en esas dificultades”.

Por otro lado, en medio de la incertidumbre sobre la vuelta de Lionel Messi a la Selección, el Tata se refirió a su relación con la Pulga: “Mi relación con Messi es normal. No tuve ningún inconveniente con él ni con ningún otro futbolista de la Selección Argentina”.