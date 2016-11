Martinuccio, el exChicago salvado de la tragedia por una lesión

“Las cosas pasan, no sé por qué”, reflexionó con profunda tristeza el delantero argentino integrante del plantel de Chapecoense de Brasil.

El delantero argentino Alejandro Martinuccio, integrante del plantel del Chapecoense de Brasil, se salvó de la tragedia aérea ocurrida en Colombia, porque se recupera de una lesión, pero se mostró conmocionado y pidió “rezar” por sus compañeros de equipo.

“Muy difícil, yo me levanté hoy con esta noticia. Estoy triste, yo me estaba recuperando de una lesión y felizmente no viajé, la verdad que este club es maravilloso, los compañeros de primera. Las cosas pasan, no sé por qué pasan”, señaló Martinuccio, en declaraciones a Radio La Red.

El delantero, quien hace un año juega en Chapecoense, llegó esta mañana al estadio Arena Condá visiblemente afectado, ya que se lo vio “patear” un tacho de basura delante de la gran cantidad de hinchas que llegó hasta el lugar.

“Es aguardar y esperar que Dios tenga un milagro… Recen por mis compañeros que estuvieron en el viaje”, sostuvo Martinuccio, que surgió en el club Nueva Chicago.