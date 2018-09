Massismo sobre el Presupuesto 2019: “Es un compendio de mentiras y fotos de la ineficiencia del gobierno”

La Presidenta del Bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, Graciela Camaño aseguró que “Este presupuesto deja en evidencia la mentira y la ineficacia de este Gobierno, que constantemente dice que no les vamos a mentir, pero eso quedó totalmente desvirtuado con la mentira del Presupuesto 2018, que nos predispone a preguntarnos si será verdad lo que nos están diciendo ahora. Y también está la ineficacia del mejor equipo de los últimos 50 años, que finalmente solo era una frase de campaña”, indicó.

Y añadió: “Es un presupuesto que no nos va a traer ninguna alegría, porque le dice a los argentinos que Cambiemos cierra su ciclo ajustando aún más una economía que viene con ocho años de crecimiento. Si lo llegan a aprobar nos va a dejar con más aumento de tarifas de servicios públicos, sobre todo el transporte urbano, nos va a dejar con más recesión, porque este presupuesto nos viene a decir que al 2,5 en el que caímos este año le tenemos que sumar el 0,5 que calculan para el año que viene. El presupuesto es un compendio de mentiras y fotos de la ineficiencia del gobierno”

“También nos deja con mucha inflación, porque el mejor escenario que plantean ellos es un 23%, y esto hay que tomarlo con pinzas si tenemos en cuenta las mentiras del Presupuesto 2018. También nos va a dejar con más impuestos, porque para alcanzar el déficit cero, vamos a seguir con retenciones a todas las exportaciones, y esto lo hace un Gobierno que hizo una bandera de no tener retenciones en el campo. Nos va a dejar con menos obra pública, porque es una de las partidas que sufre el ajuste. Nos va a dejar con mucho pago de intereses de la deuda, que es la contracara del déficit cero”, enfatizó la legisladora.

“Si todo sale como dice el Gobierno vamos a estar peor que en el 2015. Y esto nos va a dejar una herencia mucho más pesada que la del kirchnerismo. El gobierno lo que está haciendo ahora emparchar todo, y tenemos un problema muy grande y es que a partir del 2020 hay que empezar a pagar la deuda con el FMI, que se va a sumar al resto de la deuda”.

Por último, sobre la posición del bloque del FR respeto a su aprobación sostuvo: “Nosotros no vamos a obstruir la posibilidad de que el Gobierno tenga Presupuesto, porque entendemos que los Gobiernos tienen que tener Presupuesto. Pero lo queremos debatir, porque creemos que es posible otra alternativa. El Frente Renovador tiene cuadros económicos muy importantes y puede hacer aportes, pero no para el Gobierno, sino para los argentinos, que son quienes la pasan mal. El Gobierno ya vimos que tienen sus recursos en el exterior, con lo cual arman una valija y si te he visto no me acuerdo”.