Masstolbizer: Margarita reitera que comparte con Massa el lugar de la oposición

En declaraciones a la agencia estatal Télam, la diputada nacional de GEN, Margarita Stolbizer, manifestó que los ciudadanos la eligieron junto al líder del Frente Renovador Sergio Massa como una oposición que establezca límites y controles para llevar adelante la agenda social que es lo que la gente está reclamando.

A su vez la legisladora señaló que tiene una posición crítica con respecto al gobierno nacional ya que “no alcanza con ‘no robar’”y remarcó que “los errores que el gobierno va cometiendo, los debilitan y reinstalan la posibilidad de Cristina”.

En referencia a la situación que atraviesa la gobernadora en la Provincia de Buenos Aires, la dirigente de GEN indicó que observa positivamente las políticas que está realizando y remarcó: “Se debería estar dándole un apoyo mucho más constante del gobierno nacional a Vidal”.

Finalmente Stolbizer afirmó que no suele darle crédito a las encuestas y aseguró que no cree que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tenga aceptación en la sociedad porque existe un fuerte movimiento social de indignación que se dio con “la explicitación tan obscena de la corrupción”.

Notas relacionadas: