Máximo Kirchner banalizó la reforma electoral: “Votar no es ir a un Rapipago”

El diputado nacional y líder de la agrupación juvenil La Cámpora, Máximo Kirchner, ridiculizó este viernes 25/11 con dureza el proyecto de voto electrónico impulsado por el oficialismo, sostuvo que “votar no es ir a un Rapipago” y consideró que se debe asegurar el “secreto” del sufragio.

“El voto electrónico no tiene por qué ser ágil y cómodo. Estamos hablando de la votación de un país, lo importante es que sea secreto y seguro. No es hacer un trámite. Votar no es ir a un rapipago” , afirmó Máximo.

Además, el legislador consideró que “este gobierno acusa a las boletas de papel de ser un sistema vulnerable pero lo cierto es que ganó con ese sistema”.

“En cambio el (voto) eletrónico está siendo cuestionado en todo el mundo” , puntualizó el diputado por Santa Cruz en declaraciones a Radio 10.