MayThe4thBeWithYou en el Día de Star War, las 4 películas que se vienen hasta 2020

Este jueves 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars y en las redes sociales se impuso el hashtag #MayThe4thBeWithYou .

Según el periodista y escritor inglés Alan Arnold, autor de varios libros sobre Star Wars, la fecha se estableció en 1979, mientras él escribía una reseña sobre el rodaje de Episodio V: El Imperio contraataca.

El 4 de mayo de aquel año el diario británico London Evening News difundió un mensaje del Partido Conservador del Reino Unido en el cual se felicitaba a Margaret Thatcher por haber sido elegida Primera Ministra británica.

“May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, decía el texto que salió en dicho periódico. Arnold observó el juego de palabras con la fecha, “May the 4th”, que según su traducción literal significa “4 de mayo”, y que en inglés suena por fonética a “May the Force”, la frase más popular de la saga de George Lucas: “Que la Fuerza te acompañe”.

Como casualidad, desde este día 4 habrá 4 películas que se estrenarán hasta el 2020. Dos de ellas serán los Episodios VIII y IX. La historia del joven Han Solo y otra por confirmar.

Lo que viene:

Episodio VIII: Los últimos Jedi.

Una de las imágenes de “El último Jedi”

Cuándo: 15 de diciembre de 2017

Quién dirige: Rian Johnson, responsable de pequeñas joyas cinematográficas como Brick o Looper. También ha trabajado en la serie Breaking Bad. También es responsable del guion de este episodio.

Reparto: Mark Hamill (Luke Skywalker), Daisy Ridley (Rey…¿será Skywalker? ¿Será Kenobi? ¿Será Solo?), Carrie Fisher (Leia, última vez que veremos al personaje), Oscar Isaac (Poe Dameron), Adam Driver (Kylor Ren), Domhnal Gleeson (General Hux), Gwendoline Christie (Capitán Phasma), John Boyega (Finn), Billie Lourd (la hija de Carrie Fisher, que aparecía brevemente en la película anterior), Warwick Davis, Lupita Nyong’o (Maz Kanata), Andy Serkis (será su Líder Supremo Snoke alguien conocido del pasado?), Anthony Daniels (C3PO), Peter Mayhew (Chewbacca) y como grandes novedades, aunque de momento se desconoce a qué personajes interpretarán, Benicio del Toro y Laura Dern.

Qué se espera: Siguiendo el paralelismo con El Imperio contraataca, y con Rian Johnson al frente del guion y de la dirección, más oscuridad que en El despertar de la fuerza. Los seguidores de la saga están tambén expectantes de cómo se resolverá en la pantalla la trama de la princesa Leia tras el fallecimiento de Carrie Fisher. Por el tráiler, parece que Luke hará con Rey la misma labor que hizo Yoda con él. La joven protagonista tendrá que pasar casi seguro una prueba con el lado oscuro. Se dijo hace un año que habría algún tipo de homenaje a Han Solo. Se habla de un posible cameo de Tom Hardy (en la película anterior uno de los soldados imperiales era Daniel Craig, no se le veía la cara, pero era).

Una historia de Star Wars: película sobre Han Solo (título por confirmar).

Única imágen publicada del rodaje de la película sobre la juventud de Han Solo (Alden Ehrenreich, en el centro, con cazadora).

Cuándo: 25 de mayo de 2018.

Quién dirige: Phil Lord y Christopher Miller, directores de comedias de éxito como Infiltrados en clase, Infiltrados en la universidad, Lluvia de albóndigas o La LEGO película.

Reparto: Alden Ehrenreich (con todo el peso sobre sus hombros de interpretar al personaje de Harrison Ford), Elimila Clarke (la khaleesi de Juego de tronos se apunta a otro éxito popular), Donald Glover (el músico y actor será el joven Lando Calrissian), Woody Harrelson (en sus propias palabras, “una especie de mentor de Han”), Thandie Newton (¿será una androide como en Westworld?), Joonas Suotamo (el actor finlandés es el nuevo Chewbacca), Michael Kenneth Williams (el mítico Omar de The Wire) y Phoebe Waller-Bridge (la protagonista de la serie Fleabag).

Qué se espera: Que mantenga la esencia del personaje que interpretó Harrison Ford en cuatro películas ya que el guion corre a cargo de uno de los guionistas de la saga original: Lawrence Kasdan. Un tono más desenfadado y cómico que en Rogue One. Ver a Chewbacca en alguna escena de acción ya que en esta ocasión es otro actor (sin complicaciones físicas) el que le interpretará. Ver cómo el Halcón Milenario corre la carrera Kessel en menos de doce parsecs.

Episodio IX: Título por confirmar.

Una imagen de “Los últimos Jedi”.

Cuándo: 24 de mayo de 2019 (la fecha puede variar y pasara a diciembre de ese año)

Quién dirige: Colin Trevorrow, director del taquillazo que fue Jurassic World y The Book of Henry (drama con Naomi Watts y Lee Pace por estrenar).

Reparto: Por confirmar, pero lo lógico es que estén Hamill, Ridlwy, Isaac, Driver, Boyega, etc…

Qué se espera: No habrá princesa Leia digital ni se utilizará metraje grabado suyo en la película anterior. Que el bien gane al mal, que al final, es el meollo de Star Wars desde el principio.

Una historia de Star Wars: sinopsis y título por confirmar.

Ewan McGregor como Obi Wan Kenobi y Boba Fett.

Cuándo: Sin confirmar.

Quién dirige: Sin confirmar.

Reparto: Sin confirmar.

Qué se espera: Que cuente la historia de otro personaje clásico de la saga. Los rumores apuntan a la vuelta de Ewan McGregor com Obi Wan Kenobi y qué pasó con él después de La venganza de los Sith o a la historia del cazarecompensas Boba Fett, uno de los personajes mas famosos de la franquicia desde El Imperio contraataca pero que ha aparecido muy pocos minutos en las películas. La historia de Fett la iba a dirigir Josh Trank, pero toda la polémica que rodeó al rodaje y estreno de la película de los Cuatro fantásticos hizo que el proyecto se cancelara. Si al final es Obi Wan, sería la primera película independiente con jedis.