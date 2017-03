Menotti cargó contra las Sociedades Anónimas y elogió a los jugadores por el paro

César Luis Menotti, entrenador del seleccionado argentino de fútbol campeón mundial 1978, se mostró en contra del ingreso de las sociedades anónimas en el fútbol argentino y elogió a los futbolistas y al gremialista Sergio Marchi por el paro realizado debido a las deudas de los clubes con los jugadores.

“Estoy en total desacuerdo con las sociedades anónimas, el club le pertenece a los socios” aseguró Menotti en diálogo con el programa radial “Jogo Bonito”.

Sobre el paro de los futbolistas, que motivó que se postergara la reanudación del fútbol argentino, el entrenador sostuvo: “Felicito a todos los jugadores por el paro, no había motivo para no hacerlo. Me pareció bien lo de Marchi (NdeR: Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados)”.

Además, quien es considerado uno de los mejores DT del fútbol argentino criticó a los dirigentes y expresó: “Para tener una idea, se necesitan dirigentes que acompañen y que sean serios, esta dirigencia es espantosa hace 30 años. A mí es imposible que me llamen porque estoy en las antípodas de todo lo que han hecho”.

Consultado sobre sus entrenadores preferidos de la actualidad, el ex técnico de Huracán, River, Boca, Independiente y Rosario Central, entre otras entidades, manifestó: “A través de Guardiola, ha surgido una brisa alentadora en los entrenadores del fútbol argentino, el mejor para mi, por lejos, es Jorge Almirón”.

En cuanto a la remontada histórica que realizó ayer el Barcelona, perdió 4-0 en la ida y ganó 6-1 como local, el DT que logró tres títulos con el conjunto catalán manifestó: “PSG entró con un miedo absoluto, los cuatro goles arriba lo hicieron sentir aún más inferior. El partido lo pierde París Saint Germain, plantearon todo mal”, puntualizó.

