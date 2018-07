Menotti destrozó a la AFA: “Me dio ganas de agarrar un revólver y matarlos”

El DT y un discurso violento. Se refirió a los dirigentes de la AFA. Lo malo es un antecedente del seleccionador, en su enfrentamiento con el bilardismo.

César Luis Menotti, entrenador campeón con la Selección argentina en el Mundial de 1978, criticó con dureza a la dirigencia de AFA por la contratación de un predio en Marbella para explotar el manejo de futbolistas que están en Europa.

“La AFA compra un predio en Marbella (en realidad será un convenio) cuando los clubes argentinos no tienen agua. Gastaron una fortuna, no lo puedo creer. Ya me dio ganas de agarrar un revólver y matarlos”, dijo el “Flaco”.

En declaraciones formuladas a Radio Mitre, Menotti fue muy duro: “Es terrible esto la verdad que me da vergüenza, me da ganas de irme a la mierda te juro, de irme a vivir a Uruguay”.

“Había hablado con un amigo de Rosario, me estaba contando que Central Córdoba está en manos de cuatro mafiosos. Que sé yo que no tiene… está destruido en Rosario Tiro Federal, Argentino y estos compran para buscar a los Messi en Marbella”, se quejó.

Menotti dijo que “el entrenador de la Selección puede armar una Selección europea y todos los que están acá que se jodan, total van a entrenar en Marbella”.

.

–A propósito del revólver–

Menotti protagonizó un incidente en La Plata cuando amenazó con un arma de fuego a un hincha del Estudiantes.

El suceso se produjo cuando el DT llegó al estadio del Estudiantes, donde Fue agredido por un grupo de fanáticos enfurecidos ante quienes Menotti exhibió un arma de fuego.