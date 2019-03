Messi rompió el silencio y confesó que desea ganar algo con la Selección

El astro Lionel Messi habló este viernes por primera vez con un medio de prensa argentino tras la eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y confesó que “aún quiere ganar algo con el seleccionado y que seguirá intentándolo”, ratificando de esa forma su decisión de jugará la Copa América de Brasil de este año.

“No necesito vender humo diciendo que amo a la Selección a cada rato. Quiero ganar algo con la Selección y voy a seguir intentándolo, a pesar de que muchos me dicen que no vaya más”, puntualizó el rosarino en una reportaje que le concedió a Radio Club Octubre (FM 94,7).

En la larga charla, que duró aproximadamente una hora, el crack del Barcelona no le escapó a ningún tema ligado a su vida profesional e incluso privada, dejando respuestas con un valioso contenido para ser tomadas en cuenta.

Estas son algunas de declaraciones y confesiones de Messi:

+ La familia y las críticas en Argentina: “La familia sufre mucho. Yo estoy en Barcelona y no leo los diarios ni veo TV, pero tengo hermanos y primos en la Argentina que sufren por las mentiras que se dicen y después a la gente le quedan esas cosas y compra. Después yo soy el hijo de puta y mi viejo maneja la AFA y otras mentiras”

+ Su presencia en la Selección: “A mi no me obliga nadie a ir. Si hasta mi hijo de seis años me pregunta “Papi. ¿Porqué vas a jugar con Argentina?” y le digo que la gente me quiere, que me piden fotos autógrafos y me tiene cariño. Yo tengo que pasar por todo eso. Pero no me importa, quiero estar allí, no me hace falta decir a cada rato que amo a la Selección, lo demuestro de otra manera”.

+ El amor a la Selección: “Mirá si voy a dejar de jugar un partido con Argentina por un bautismo!!!. Es una boludez tremenda. Duele y molesta que nos critiquen porque somos un grupo que no vendemos humo diciendo a cada rato que amamos a la Selección. Lo demostramos de otra manera y el que quiera creer otra cosa que la crea”.

+ No haber ganado un mundial: “Es lo máximo ser campeón del mundo, estuvimos ahí. No se paga con nada, tengo la oportunidad de estar con jugadores que fueron campeones y me dicen que es algo único. Tuve la suerte de ganar todo con Barcelona pero no poder ganar nada con la Selección es duro”.

+ Seguir en la selección: “Quedaron muchos en el camino. Pero hay que seguir intentándolo, viene la Copa América de Brasil, nos dan más chances. Dios sabe por qué hace las cosas, quizá no era el momento en que se me tenía que dar y llegará o no. Dios sabe por qué tiene que ser así”.

+ La elección de Leonel Scaloni como DT de Argentina: “Me fui del mundial de Rusia y no hable nada con nadie de la AFA, Asumió Scaloni y me llamó para decirme que descanse, que estaba armando algo lindo con chicos nuevos y que llegado el momento me iba a sumar. Yo no opino sobre el entrenador porque después dirían que elijo los técnicos. No tengo nada que ver, si tiene que ser Scaloni o el que sea el entrenador, no decido sobre técnicos por entrenadores o jugadores”.

+ Línea de juego de Scaloni: ” Comienza por ser un equipo sólido, fuerte al que no le creen ocasiones, que no sufra en defensa. Un equipo bien parado al no tener el balón y cuando la tenemos abrirnos y jugar. En mi caso me pide jugar como en Barcelona, arrancar de afuera hacia adentro”.

+ Cambio generacional: “Es normal el cambio y hay un montón de chicos muy buenos, hay potencial. Pero fue un cambio muy brusco, el cambio de debió hacerse de poco, mechando jugadores jóvenes con otros de experiencia. Es normal que se necesite de tiempo y partidos para ser una Selección fuerte otra vez. Este es el momento de crecer y darle confianza a los chicos y de bancar y no de “matarlos” porque perdiste o jugaron mal. Venimos de una generación que consiguió cosas importantes”.

+ César Menotti: “No lo conozco, estuve con gente cercana a él y me hablaron cosas muy buenas, maravillas de como ve el fútbol, como lo piensa y lo siente. Estaría encantado de conocerlo y de hablar con el de fútbol”.

+ Hincha de Newell’s: “Me gustaría terminar mi carrera en Newell’s, pero no es fácil volver a Argentina, los hijos, el más grande ya elige, pero me encantaría sacarme el gustito de jugar en Newell’s”.

+ River: “No se de donde salió que me gusta River. Soy de chiquito de Newell’s y toda mi familia lo es, por eso no se de donde salio eso. No tengo simpatía por River y fui a ver la final ante Boca por el espectáculo…era una final de Copa Libertadores y deseaba que mi hijo Thiago pudiera verla”.