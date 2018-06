Messi será fiel al Barcelona

Los aficionados al fútbol saben que con la llegada del verano termina la liga, pero también empieza una nueva etapa repleta de rumores. En esta época del año, los equipos se fijan en los jugadores que desean en sus plantillas y comienzan a realizar ofertas a otros clubes. Por ello, los nombres de grandes futbolistas como Lionel Messi, circulan entre los medios como posibles fichajes de otros equipos. No obstante, estas afirmaciones no siempre tienen fundamento, y los propios aludidos aparecen en los medios para desmentirlas.

Messi es uno de los jugadores más fieles con los que cuenta el F.C. Barcelona, pues además de haber estado toda su carrera en el club azulgrana, ha rechazado tentadoras ofertas a lo largo de los años. Este año no es diferente, y los rumores han indicado que el argentino podría cambiarse al PSG. Por ello, Messi aseguró en una entrevista realizada por el canal de Buenos Aires “El Trece”, que no estaría en otro equipo europeo que no fuese el Barça. De este modo, disipó las dudas que habían aparecido durante las últimas semanas.

En la entrevista, el futbolista comentó que si alguna vez juega en un equipo de su país, será en el Club Atlético Newell’s Old Boys, el perteneciente a la ciudad donde pasó su infancia. A pesar de que a los 13 años Messi se mudó a Barcelona, después de que el equipo azulgrana le fichase, el jugador ha mostrado siempre un fuerte lazo con su país natal. Después de tantos años en la capital catalana, no sería de extrañar que Messi considerase España como su casa, pero éste ha remarcado varias veces que tiene muy presente Argentina.

Años atrás, Messi tuvo la oportunidad de escoger entre representar la selección argentina y la española, escogiendo entonces la primera. En la mencionada entrevista, recordaba una conversación con un amigo respecto al tema. Ambos llegaron a la conclusión de que, si el argentino hubiese escogido la selección española, ya tendría un mundial en su historial. Sin embargo, Messi afirmó que no habría sentido la victoria de la misma manera.

En el futbol actual, resulta complicado encontrar jugadores que se mantengan fieles a sus equipos, pues al fin y al cabo, su labor no deja de ser un trabajo. Aun así, todavía hay algunos futbolistas que sienten los colores que representan hasta el final, como es el caso de Messi.