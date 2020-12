«Mi humilde recuerdo y homenaje a Alejandro Sabella»

Lamento el fallecimiento de Alejandro Sabella pero lo voy a recordar con una linda vivencia porque ya demasiado llanto nos deja esta pandemia. Él formaba parte del cuerpo técnico de la Selección de Daniel Passarella y nos jugaron un partidito a los periodistas en La Quiaca. Yo atajaba.

De pronto mi equipo cedió un tiro libre. ¡Me lo pateaba Sabella! ¡Yo jamás jugaba como arquero pero ahí me habían «probado» y en la altura yo estaba adaptado, entonces no tardaba en reaccionar. Armaba la barrera y me acordaba cómo pateaba en Estudiantes. ¡Me quería ir!

Ahí jugaban El Tolo Gallego (chocamos en el piso y sigo vivo) y Passarella que venía a cabecear en los córners. Solamente perdimos por 2 a 0 y me calificaron con un 8 en la actuación hombre por hombre que escribieron y leyó Horacio Bongiovanni en «conf. de prensa».

Todo esto para decir que ahí lo conocí, lo traté poco. Un caballero que acrecentó su figura a lo largo de toda su vida. Me queda el mejor recuerdo.

Por: Alejandro Esteban Bidondo (periodista)