Michetti anticipó que el Gobierno vetará la modificación de ganancias si se aprueba

La vicepresidenta Gabriela Michetti consideró que el Senado tiene “la oportunidad de corregir un intento populista y demagógico que resulta inviable”, en una referencia a la media sanción que tuvo en la Cámara de Diputados el proyecto opositor que modifica el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, y anticipó que el Ejecutivo vetará esa iniciativa “aunque deba pagar costos políticos”.

“En este año en el Senado trabajamos bien y de forma responsable con la oposición y esperamos hacerlo cuando tratemos este proyecto. Hay que escuchar a los gobernadores, porque con esta reforma las provincias van a recaudar menos. Pero no vamos a aceptar mezquindades de cuatro o cinco dirigentes. Aunque tengamos que pagar costos políticos, vamos a vetar esta ley”, afirmó Michetti.

En declaraciones a la señal televisiva América TV, la vicepresidenta señaló que el camino elegido por el oficialismo “es el gradualismo”, y ponderó “la inversión social” que se llevó a cabo en este año de gestión de Mauricio Macri como presidente.

“El camino que elegimos es el gradualismo. Los liberales ortodoxos nos critican porque aumentamos el gasto social y algunos sectores de la oposición nos dicen que somos ajustadores. Ahora, en el Senado tenemos la oportunidad de corregir una medida populista y demagógica”, apuntó.

La titular de la Cámara alta reveló que mantiene reuniones diarias con el presidente Macri, al punto de que ambos toman decisiones “juntos” como parte del equipo de Gobierno.

“Durante mi gestión recuperé la institución de la vicepresidencia y en el Senado generamos un gran ahorro que nos permitió renovar el parque automotor. Gastamos mucho menos que durante la gestión de (Amado) Boudou”, remarcó Michetti en torno a su antecesor.

En cuanto a la causa por lavado de activos en la que es investigada, Michetti precisó que entregó “toda la documentación” de la Fundación Suma que preside a la Justicia, y aseguró que los organismos de control del Estado “no detectaron ninguna irregularidad”.

“La causa se inició porque denuncié un robo que me hizo un custodio, si tuviera dinero mal habido no me hubiera presentado como lo hice. Tanto la AFIJ, como la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ) no encontraron irregularidades. Las donaciones que recibos tienen un recibo posterior”, precisó Michetti.

En otro orden, se refirió al decreto firmado por Macri que modifica la ley de Blanqueo de Capitales al posibilitar que los familiares de los funcionarios sean comprendidos por los alcances de la legislación, y señaló que las modificaciones “respetan el espíritu de la norma”.

“Nuestros familiares no van a ingresar al blanqueo mientras nosotros seamos funcionarios. El decreto busca evitar que al Estado le lluevan demandas por discriminación. Ese fue el sentido de la modificación”, enfatizó.