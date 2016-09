Milani asegura que no era K, que no hizo inteligencia interna y nunca conoció a Stiuso

El ex jefe del Ejército en el kirchnerismo César Milani calificó de “barbaridades” a las versiones que lo vinculan con la muerte de Alberto Nisman, dijo que “jamás le hizo inteligencia interna” al ex titular de la UFI-AMIA y reiteró que las comunicaciones que mantuvo con el entonces director general de la ex SIDE, Fernando Pocino, fueron en relación al robo de un misil que se había producido en Tandil la semana anterior a la muerte del fiscal.

“Se ha tejido una barbaridad en relación a la muerte del fiscal y toda una historia inventada. Yo me enteré de la muerte de Nisman el lunes (19 de enero de 2015) a las 6.30, cuando iba en mi vehículo al Estado Mayor del Ejército”, explicó este miércoles 28/9 Milani en declaraciones a radio La Red.

En ese marco, precisó que el fin de semana durante el cual Nisman murió mantuvo una comunicación con Pocino “con el único objetivo” de hablar del robo de un misil “vencido y sin el disparador” que había ocurrido días antes en la brigada de Tandil, y dijo que, a partir del dato de esos llamados, se lo quiere “involucrar con una gran historia que no fue de ninguna manera así”.

“Yo no conocía ni dónde vivía Nisman, ni dónde trabajaba, ni qué hacía. Y otro relato que se armó que es mentira es que yo le hacía inteligencia interna. Jamás, y mucho menos con el caso Nisman, nunca tuve relación con la seguridad de Nisman”, sostuvo Milani, quien atribuyó las versiones a “una maniobra mediática y política que está queriendo realizar un multimedio para instalar en la sociedad que hubo inteligencia paralela”.

Al ser consultado sobre la declaración ante la Justicia del ex espía Jaime Stiuso, que habló de una supuesta ‘guerra’ entre espías tras la muerte de Nisman, Milani afirmó que “algún fiscal tendría que intervenir porque hay un falso testimonio” y dijo no conocer al ex agente de la ex SIDE.

“No lo conozco, en mi vida lo vi. Me llama la atención que intente vincularme con esto o son los medios los que han tergiversado lo que dijo Stiuso”, aseveró en la entrevista que concedió esta mañana el ex jefe del Ejército.

