Milani fue víctima de un robo en su casa y afirmó que cree que eran policías

El ex jefe del Ejército César Milani sufrió un violento robo en su casa del partido bonaerense de San Isidro y los ladrones le sustrajeron dinero en efectivo y armas de fuego. Al menos cinco delincuentes ingresaron el pasado miércoles a las 13:00 a la residencia del retirado militar, ubicada en O´Higgins 3600, en la zona de La Horqueta.

«Entraron tres o cuatro personas. Yo justo salía a ver un desagüe con el contratista que está haciendo refacciones y aparecieron dos o tres más. Estaban fuertemente armados. Tenían armas importantes: calibre 9mm, 45. Browning, Glock. Tenían entre 30 y 35 años. Actuaban con mucha naturalidad. No estaban drogados, alcoholizados ni fuera de sus cabales: estaban tranquilos, siempre con las armas afuera», afirmó Milani.

En declaraciones a la prensa en la puerta de su casa, el retirado militar subrayó que «se notaba que era personal entrenado, pelo corto. No era un grupo cualquiera, eran profesionales, actuaron como una especie de grupo comando».

Los delincuentes estuvieron alrededor de 20 minutos dentro de la propiedad de San Isidro y se llevaron dinero en efectivo, relojes, cadenitas de oro y armas de fuego. Y lanzó: «Huelo que atrás de esto hay personal de alguna fuerza de Seguridad, que esté en alguna situación anómala. Llama la atención la forma en que se desenvolvieron. Era gente entrenada, no eran novatos. Nunca nos apuntaron, ni nos empujaron o pegaron».

«Lo más importante que me robaron fueron las armas. Tengo algunas armas en mi casa. Me robaron dos armas. Yo podría haber hecho uso de alguna de mis armas, pero no quise, porque estaba mi esposa, la chica que trabaja en casa, el contratista y seis obreros. Si yo hubiera hecho uso del arma, hubiéramos tenido una desgracia. Yo les dije: `Muchachos, guarden las armas. Lo que yo tenga acá se los voy a dar´», contó. Y agregó: «No tengo seguridad de que haya sigo planificado a esta casa, no creo que haya sido al voleo, no era gente improvisada. Llama la atención la impunidad y la profesionalidad con que actuaron».

La Policía Bonaerense investigaba el hecho y analizaba las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores del robo. Al respecto, el ex jefe del Ejército afirmó que los identikit elaborados a partir de la declaración testimonial de las víctimas del robo era «igual» a los delincuentes, por lo que envió un mensaje a «las autoridades provinciales de Seguridad»: «Tienen todos los elementos para determinar quiénes fueron. Identikit, patentes de los autos, grabaciones de las cámaras de seguridad».