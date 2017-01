Ministerio de Educación: sigue el paro de los trabajadores de ATE

Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional por la reincorporación de despedidos en esa cartera, los empleados continúan con el paro activo “por tiempo indeterminado”.

Trabajadores del Ministerio de Educación mantuvieron este miércoles el paro activo “por tiempo indeterminado” que lanzaron el lunes ante la falta de respuestas al reclamo por la reincorporación de despedidos en esa cartera.

Los empleados de ATE, que denuncian 400 despidos de la planta transitoria del Ministerio así como el cese del programa “Nuestra Escuela” (del que dependen 2600 contratos de tutores virtuales que desarrollan su trabajo a distancia) continuaron con el paro activo, con “reuniones informativas” en cada una de las sedes.

“Todavía las autoridades no aparecieron. Nosotros seguimos en paro activo por tiempo indeterminado. Estamos haciendo acciones por edificio. Radios abiertas, reuniones informativas, entregando volantes en las puertas de los edificios donde contamos porque estamos de paro”, señaló Joan Ramos, de la Junta Interna de ATE- Ministerio de Educación, que aclaró que las sedes no están tomadas, ya que a las 20:00 los trabajadores abandonan las oficinas y se vuelven a sus casas.

El martes, los manifestantes realizaron un “abrazo simbólico” al Palacio Pizzurno, y luego se reunieron en asamblea donde definieron prolongar por “tiempo indeterminado” la medida de fuerza, aunque con presencia en los lugares de trabajo.

Fuentes vinculadas a la conducción ministerial admitieron a NA que existe una cantidad de contratos que no fueron renovados al expirar el 31 de diciembre, pero aclararon que no son 400 como denuncia ATE sino 205, y que en todos los casos se trataba de personal que no cumplía con el horario de trabajo o que directamente no se presentaba en las oficinas.