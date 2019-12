Morales se declaró “convencido” de que el MAS triunfará en las próximas elecciones bolivianas

El ex presidente de Bolivia Evo Morales, quien fue depuesto por un golpe de Estado el 10 de noviembre pasado, se mostró convencido este martes de que -pese a su proscripción- el Movimiento al Socialismo (MAS), su fuerza política, va a triunfar en las próximas elecciones presidenciales convocadas por la titular del gobierno de facto, Jeanine Áñez.

En una conferencia celebrada en el Centro Cultural de la Cooperación y acompañado por quien fuera su canciller, Diego Pary Rodríguez, y su ex ministra de Salud, Gabriela Montaño, el ex mandatario defendió los logros económicos de su gestión presidencial y criticó duramente el golpe militar que -aseguró- «no fue sólo por el indio, sino también por el litio».

Con esta frase, Morales aludió al intento de los países centrales de «llevarse nuestra materia prima» y recordó que el país andino estaba trabajando en la producción de las baterías de litio.

«Para el próximo año la producción iba a ser de 400 toneladas», dijo y recordó la inauguración -el año pasado- de una planta grande para producir cloruro de potasio que permitiría exportar 15 mil toneladas a Brasil y a Chile.

Morales inició la conferencia con una autocrítica: «Hemos confiado demasiado, porque habíamos derrotado muchos golpes de Estado», aludiendo al hecho de que su fuerza política no supo mensurar la magnitud del golpe que se fraguaba a sus espaldas.

Recordó asimismo que una trabajadora lo llamó para advertirle sobre la intentona golpista, y que no le prestó atención a la advertencia.

También dijo estar arrepentido «de haber potenciado a las Fuerzas Armadas», y recordó que cuando llegó al gobierno países vecinos (Argentina, Venezuela, Brasil y Chile) debieron prestarle aviones para combatir los desastres naturales.

Las Fuerzas Armadas «tenían un solo helicóptero -subrayó- y ahora he dejado 36, pero eso es lo que más me duele: haber visto esos helicópteros disparando y matando a mis hermanas y hermanos. Yo no los compré para eso».

«Estoy convencido de que el derecho a la vida es más importante que cualquier derecho. En nuestra gestión hasta el domingo 19 no tuvo ningún muerto a bala», agregó.

También criticó el rol de la Organización de Estados OEA en su informe sobre las elecciones que culminaron con el golpe de Estado.

«Ellos realizaron una observación de 225 mesas y dijeron que había irregularidades porque en esas mesas el MAS obtenía ventajas importantes, en torno al 70%, 80% y 90%».

«Sin esas mesas igual ganábamos en la primera vuelta. El verdadero fraude es el informe de la OEA», enfatizó.

Afirmó sentirse muy cómodo en Argentina, agradeció la solidaridad encontrada aquí y aseguró que entiende «perfectamente» sus obligaciones como refugiado en el país.

«Mi gran deseo es aportar desde acá al proceso político en Bolivia», sostuvo, aunque admitió las dificultades de un proceso en el que «ellos dicen que quieren elecciones libres, sanas y transparentes, pero qué elecciones libres puede haber con proscripciones y perseguidos políticos», se preguntó.

Ante un aula repleta de periodistas, y en su rol de jefe de campaña del MAS, Morales dijo que baraja varios nombres para candidato en las elecciones convocadas por la presidenta de facto, pero que aún no tiene fecha, aunque no precisó al perfil del candidato ni su nombre.

Además, relató que los primeros días, tras el golpe, durante su estadía en México estuvo «muy triste», pero tras una semana comenzó a recuperarse y aseguró que a la Argentina llega «fuerte» y «envalentonado» para tomar el control de la campaña e insistió en que está convencido de que el MAS va a ganar nuevamente en las elecciones.

Morales fue derrocado en medio de violentas protestas, tras denuncias de fraude en las elecciones celebradas el 20 de octubre en las que que había resultado triunfador.

Junto a él renunció el vicepresidente Álvaro García Linera, luego que el comandante general de la Fuerza Armada de Bolivia, Willimas Kaliman, le «sugirió» al presidente que renuncie a su mandato.