Ante Moroni y Raverta, diputados de JxC criticaron la fórmula de los aumentos jubilatorios

En reunión con los diputados de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Claudio Moroni y la directora de la ANSES, Fernanda Raverta, explicaron los alcances del proyecto con sanción del Senado, que establece un nuevo índice de movilidad jubilatoria.

En la reunión, Mario Negri, titular del Interbloque de Juntos por el Cambio, se refirió a las declaraciones de la vicepresidenta, quien dijo que había que alinear jubilaciones y salarios con inflación. “Ahora estamos discutiendo si se incorpora o no inflación. Y partiendo de la base que el presupuesto plantea una inflación del 29 % y que todos los consultores hablan de una inflación superior al 50 %, quisiera saber cómo van a hacer para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo”, preguntó.

“La Vicepresidenta pidió en un acto a su propio Gobierno alinear inflación y jubilaciones pero hoy debatimos en Diputados una ley para desenganchar jubilaciones del índice de precios. Las contradicciones del relato kirchnerista”, agregó Negri.

“No nos conformaron las explicaciones de los funcionarios. Está claro que no se quiere agregar ninguna cláusula que al menos garantice que no van a perder con la inflación”, señaló el diputado Luis Pastori. “No quieren dar una garantía de que los haberes no pierdan contra la inflación”, insistió Alejandro Cacace.

“No contestaron cuál sería el aumento a marzo. Habían comprometido un 11,9 % pero luego hubo muchas idas y vueltas y cambios en el proyecto”, recordó Cacace. “Al día de hoy solo tenemos el dato del aumento del RIPTE. Pero garantizamos que el aumento será superior a la inflación”, le contestó Santiago Fraschina, secretario general de la ANSES.

“Tampoco contestaron a qué se refiere la recaudación tributaria por beneficio, ya que no es lo mismo calcular sobre los beneficios con aportes, que son algo más 3 millones de jubilados, que por la totalidad de los beneficios, que son más de 7 millones de jubilados con y sin aportes”, insistió Pastori.

“Se establecieron los aumentos trimestrales para que sean solidarios y redistributivos atendiendo los haberes más bajos. Volvemos a la fórmula del 2008 que demostró que los haberes crecieron. La fórmula no puede realizarse en conceptos abstractos sino en un contexto político, para que no se pongan en riego las finanzas del país. Esta fórmula es coherente con nuestro proyecto político-económico”, afirmó el ministro.

Esta fórmula es una estrategia virtuosa y da las certezas que tienen que tener más de 17 millones de argentinos”, agregó Raverta.

“La sustentabilidad es lo que caracteriza esta nueva fórmula”, amplió por su parte Santiago Fraschina. “Las jubilaciones van a aumentar más que la inflación”, agregó.

uego de las exposiciones de los funcionarios, Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, requirió saber si hay algún tipo de garantía o mecanismo previsto para evitar la caída real de las jubilaciones frente a la inflación, “porque como marca el relevamiento de expectativas que monitorea el Banco Central, con un estimativo de inflación de 50 %, no tendría piso la caída de las jubilaciones”.

Luis Pastori se sumó a los reclamos y pidió que en el artículo 1, donde se establece que el índice no podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria, “y si realmente pretenden mejorar el poder adquisitivo real, se podría especificar que se refiere a la disminución real y no nominal, lo que se traduciría en una garantía de que no habrá caída en términos de índice de precios al consumidor”.

Por otra parte, Pastori insistió con la falta de transparencia que tiene el cálculo de la fórmula, ya que antes se aplicaba por un 70 % de inflación y 30 % de salarios del RIPTE, cualquiera podía calcularla, pero esta fórmula el único que la puede calcular es el Gobierno, a través de la ANSES. Es tan oscura y es tan difícil de calcular sin todos los datos que maneja el Gobierno que la falta de transparencia es un grave problema que tiene la fórmula. No queda claro a qué se refieren con recaudación de la ANSES por cantidad de beneficios.

Por su parte, José Cano recordó que “el Presidente en campaña había dicho que ni bien asumieran iban a incrementar 20 % las jubilaciones, pero terminaron suspendiendo la fórmula previsional y dieron aumentos que terminaron ajustando el bolsillo de los jubilados. Está claro que la suspensión de la fórmula perjudicó a la clase pasiva. Se sacaron 100.000 millones de pesos de los bolsillos de los jubilados. En este contexto económico lo mejor es la fórmula que estaba vigente”.