Movilidad Previsional: “el proyecto del PEN no incluye la variable de la inflación y perjudica a jubilados”

Los integrantes de Juntos por el Cambio de la Comisión Mixta de Movilidad Previsional presentaron un dictamen de minoría por rechazar el del oficialismo porque “Perjudica a los Jubilados por no incluir la variable de la inflación”, expresaron.

Al presentar el Proyecto del Gobierno la Directora de la ANSES, Fernanda Raverta dijo: “El PEN pondrán en valor la fórmula de 2008. La sustentabilidad tendrá en cuenta los ingresos totales que el organismo tiene. También minimizarán la litigiosidad. Esta fórmula permitió que cuando creció la Argentina los jubilados también crecieron. Creemos que los salarios le ganan a la inflación”.

El vicepresidente de la Comisión de Previsión de la Cámara baja Alejandro Cacace, al presentar el dictamen de minoría, preocupado porque el PEN no incluyó la variable de la inflación, indicó: “No puedo ocultar que sentimos cierta decepción política por la forma a la que se arribó a esta formula frente a 16 reuniones previas para lograr consenso, que Economía decidiera esta fórmula unilateralmente ante la vista del FMI. Creímos que con los expositores que hubo íbamos a tener una instancia para una propuesta común, esta fórmula es idéntica a los años de CFK. Pensamos que el trabajo en Comisión ha sido una puesta en escena”.

Destacó que “hay que tener en cuenta el contexto cuando se aplica la fórmula. Cuando hay crecimiento las variables evolucionan favorablemente que no es la situación actual, las variables están muy deprimidas y los salarios crecieron por debajo de la inflación”.

“Tenemos una preocupación y es que se remueva la variable de la inflación. Todos los jubilados pierden entre mil y 18 mil pesos, es un perjuicio. Quitar la inflación es quitar la garantía que los jubilados mantengan su poder adquisitivo. La caída real de las jubilaciones sería mayor”, señaló.

Explicó que “la sustentabilidad es un valor importante a lograr pero no creemos que deba ser hecho por la recaudación. Hay que utilizar el fondo de garantía de sustentabilidad cuando faltan fondos para pagar las jubilaciones. No necesitamos incluir la recaudación tenemos el FGS para períodos anticíclicos”.

“Creemos que la situación de la recaudación no es buena para jubilados ni para economía. Los jubilados deben reducir la volatilidad, tener sustentabilidad. En momentos de recesión crecen menos los haberes e impactan en el bolsillo de los jubilados. Argentina es uno de los países que tuvo mas recesión en los últimos 50 años. No profundicemos el carácter procíclico que le haga mal a la economía y a los jubilados”, concluyó Cacace.

El vicepresidente de la Comisión de Finanzas de Diputados, Luis Pastori: afirmó: “Esta fórmula es idéntica a la del 2009-2017, con pequeñas modificaciones que la empeoran, por eso presentamos dictamen de minoría de rechazo. Me quiero detener en las formas que hacen al fondo de la cuestión y no recurriré a chicanas en tono de épica ni a eufemismos como hace el oficialismo siempre”.

“Esta fórmula que debería haber salido del debate de esta Comisión viene como imposición del PEN. Con fundamento nos sentimos actores de reparto, porque creemos que lograr consenso no es imponer una fórmula”, agregó.

“Estamos con una fórmula con techo y piso muy bajito porque no le ponen que no podrá ser menor al índice de precios del INDEC. Esta fórmula es compleja difícil de seguir no está la alcance del común de la gente hacer este cálculo, y esa es su mayor fortaleza y es la mayor debilidad del beneficiario”, concluyó Pastori.