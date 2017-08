Movimientos sociales y gremios marcharon hasta Plaza de Mayo por “Paz, tierra, techo y trabajo”

Movimientos sociales y gremios nucleados en la CGT y la CTA Autónoma realizaban este lunes una marcha desde la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, a la Plaza de Mayo bajo las consignas de “Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo”.

Movimientos sociales y gremios nucleados en la CGT y la CTA Autónoma marcharon hoy bajo las consignas de “Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo” por la avenida Rivadavia, desde la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers; hasta la Plaza de Mayo, donde a las 15 cerraron con un acto masivo en reclamo de la emergencia alimentaria y de la plena implementación de la Ley de Emergencia Social.

El acto central fue encabezado por el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez; el titular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete; y Esteban Castro, representante de la Ctep.”Este gobierno quiere esperar a después de las elecciones (legislativas) para tratar la Ley de Emergencia Social y Alimentaria. A este gobierno le decimos que el hambre y la desocupación no esperan a las elecciones. No vamos a dejar la calle hasta que no se de la Ley de Emergencia Social y Alimentaria”, enfatizó Alderete.

Por su parte, Menéndez señaló al finalizar el acto que el sector pretende que “se revea la política económica que está llevando adelante este Gobierno”. “Tienen que convocar al diálogo”, dijo y señaló que este acto “es un llamado de atención; ojalá haya alguien en el gobierno que lo escuche”.