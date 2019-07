Movimientos sociales volvieron a marchar en el centro porteño

Militantes de diferentes organizaciones sociales volvieron a manifestarse este miércoles en las inmediaciones del Obelisco con el fin de reclamarle al Gobierno medidas para combatir la pobreza.

La protesta es encabezada por Barrios de Pie y tiene como lema «Jornada Nacional de Ollas y Platos Vacíos: la pobreza no puede esperar».

Las columnas de manifestantes comenzaron a concentrarse cerca de las 11:00 de este miércoles en la intersección d las avenidas Corrientes y 9 de julio, frente al emblemático monumento de la Ciudad de Buenos Aires.

«La cantidad de familias en situación de calle en las principales ciudades de nuestro país es solo la expresión más visible de una situación que no para de agravarse. Y el Gobierno no solo no logra desplegar un plan de asistencia ante la emergencia, sino que muestra sus límites también en ese aspecto», explicó la agrupación a través de un comunicado.