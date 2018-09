Moyano le pidió a los gremios que se unan para “terminar con las políticas” del Gobierno

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, cerró este jueves el acto del Frente Sindical en el microestadio de Ferrocarril Oeste y arengó a los sectores gremiales a unirse para “terminar con las políticas” del gobierno del presidente Mauricio Macri.

“Hay que terminar con las políticas de este gobierno, humildemente, estar aquí presente es comprometerse más por la lucha de los trabajadores”, resaltó Moyano.

A la vez, sostuvo que el Gobierno está “tratando de doblegarlos” y al respecto advirtió: “Yo le digo a Macri ´No me vas a doblegar´. Antes de quitarle un derecho al trabajador que me quite la vida”.

“Aunque me amenacen a mí o a Pablo (Moyano). Ya lo dijo Pablo: ´Sería un honor que un gobierno gorila como este me lleve preso´. Y esta es la verdad”, subrayó Moyano en su discurso en el acto del Frente Sindical, que agrupa a gremios que se alejaron de la conducción de la CGT, como Camioneros, a las CTA y a organizaciones sociales.