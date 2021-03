Multitudinaria Marcha de VAIO, UTEP y MTE en homenaje a Beatriz Mechato Flores

Una multitudinaria movilización ganó las calles del populoso barrio de Once (Balvanera) y adyacencias del Congreso Nacional, para homenajear a Beatriz Mechato Flores, a un año del fallecimiento de la vendedora ambulante tras un violento operativo de la Policía porteña e Inspectores del Gobierno de la CABA.

La multitud fue convocada por la Entidad “Vendedores Ambulantes Independientes de Once (V.A.I.O.), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE) y entre los cánticos prevalecieron las consignas de “Unidad de los Trabajadores, al que no le guste, se jode se jode”, “La Venta Ambulante NO ES DELITO” y “¡Basta de Persecución, Hostigamientos, Robos y muertes!

En el texto publicado para la convocatoria en la página de la V.A.I.O. -que lideran Luzmery Villanueva y José Rivas-, se reseñó: Beatriz Mechato Flores, de 74 años, había ido el 17 de marzo del año pasado como cada día a Once a vender medias para ganarse el pan con dignidad cuando la policía porteña y los inspectores, como lo hacen habitualmente, desplegaron un violento operativo de persecución y robo de mercadería en el que Beatriz perdió su vida.

Beatriz era una trabajadora de la economía popular, como millones de personas en nuestro país, pobre y excluida, la venta ambulante era su forma de subsistencia a una edad donde su derecho sería una jubilación digna.

Es necesario frenar la persecución y la criminalización y avanzar en la discusión de una política integral de inclusión y regularización del comercio popular en los espacios públicos que garantice el derecho humano y constitucional al trabajo”.

La marcha comenzó al mediodía y los vendedores ambulantes recorrieron las arterias del populoso barrio de Once (Balvanera) con comienzo de la misma en Avenida Pueyrredón pasando por Corrientes, Callao, pasaron frente al Congreso de la Nación y finalizaron la movilización en Tte. Gral. J.D. Perón y Pueyrredón donde se armó un escenario para la hora de los discursos.

En la parte delantera de los manifestantes sobresalió una gigantesca caricatura del Jefe de Gobierno de la CABA Horacio Rodríguez Larreta con inscripciones que rezaban “Odio a los vendedores ambulantes” y “La Ciudad es mía”.

Al término de la actividad que desplazó a las ventas callejeras en las veredas de Once (se decidió no trabajar en duelo y homenaje a Beatriz Mechato Flores) la consigna que prevaleció fue la de “Justicia, justicia, justicia” al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de la vendedora ambulante independiente.