Negri sobre el banderazo: “Lo único que sabe hacer el Gobierno es inflar una agenda de confrontación”

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, se refirió, en declaraciones periodísticas, a la movilización ciudadana del lunes a la tarde. “Lo peor que nos puede pasar es que el Gobierno no lea la realidad, tiene la obligación de interpretar bien lo que está pasando, por más que no le guste la protesta. Debe estar muy sereno para leer bien lo que pasa”, señaló Negri, quien destacó la masividad de las protestas en todas las ciudades y pueblos de Córdoba, su provincia. “El corazón productivo del país ha salido a manifestarse, son los sectores que el Gobierno parece despreciar más”, explicó.

Sobre los motivos principales del reclamo ciudadano, Negri señaló: “La gente sabe cuándo hay justicia independiente y cuándo no, no se come un caramelo equivocado. La gente sabe colaborar aislándose cuando aparece una pandemia y sabe darse cuenta cuando se pasa el tiempo y le restringen la libertad”.

“El Gobierno lo único que hace es inflar una agenda de confrontación y Argentina necesita una agenda de diálogo, no sólo para mostrarnos civilizados, sino para reconstruir el país, ya que uno de cada dos argentinos es pobre”.

“He notado que la economía se ha sumado al reclamo, porque hay fatiga social y se está produciendo más pobreza y desocupación día a día”.

“Alguien le tiene que explicar al Gobierno que en la democracia no hay un solo poder, la soberanía deposita a un presidente en el Gobierno, pero no le da más derechos sobre los otros poderes. Nos piden ´déjennos gobernar´ pero ellos creen que la oposición sólo debe acatar, tienen una visión degradada de la democracia”.

Finalmente, Negri agregó: “El Presidente está débil, se ha desgastado muy rápido en muy poco tiempo ya que cambió las prioridades. Lo de la Justicia se ha hecho carne en la gente desde que el Gobierno hizo de la agenda privada de la Vicepresidenta, con sus causas judiciales, la agenda pública de todo el Gobierno”.