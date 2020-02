Negri sobre el «sincericidio» de Manzur: «Confesó lo que piensa el oficialismo»

“El gobernador Manzur confesó lo que realmente piensa el oficialismo porque creyó que el micrófono estaba apagado. El Gobierno quiere crear el Consejo de Seguridad para entretener a la oposición, no para luchar contra la delincuencia”, afirmó esta tarde el titular del Bloque Radical y del Interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, a raíz de las declaraciones del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien sin saber que su micrófono estaba abierto sugirió a la ministra Sabina Frederic poner a alguien “que escuche” a la oposición, para luego “hacer lo que nosotros queremos”.

“Basta con ver los índices delictivos en Tucumán para entender lo que pasa cuando uno hace lo quiere y no lo que debe”, dijo José Cano (UCR – Tucumán). Y agregó: Hay que hacer lo que se debe, no lo que se quiere. Lamento que los dichos del gobernador Manzur no coincidan con lo que verdaderamente reclama la sociedad, que es terminar de una vez por todas con la inseguridad y el narcotráfico

Por su parte, la diputada Lidia Azcárate (UCR – Tucumán), pidió al gobernador que la seguridad sea tratada con seriedad y respeto a quienes sufrieron y sufren a diario este flagelo. “Se trata de una muestra más de autoritarismo al que ya nos tiene acostumbrado el gobernador, que le falta el respeto al pueblo tucumano, se ríe en nuestras caras. El peronismo lleva décadas gobernando la provincia de Tucumán, y en 30 años no ha habido ninguna obra importante que cambie verdaderamente la vida de los tucumanos. Todo lo contrario, nos seguimos inundando con cada tormenta, siguen matando a nuestros hijos, y la gran mayoría de los tucumanos no tienen sus necesidades básicas satisfechas”.

“Es gravísimo como el gobernador Manzur desnudó el desprecio y desinterés del Gobierno en un tema tan importante como es la seguridad y la lucha contra el narcotráfico”, señaló a su vez el diputado Alvaro De Lamadrid (UCR – CABA), quien asimismo remarcó que “es un gran retroceso y genera mucha preocupación que la ministra Sabina Frederic desmantele la gran labor contra el delito, las mafias y el narcotráfico que realizó Patricia Bullrich”.