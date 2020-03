Negri y el Coronavirus: “Es importante que el Presidente conduzca y el parlamento colabore»

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, garantizó su presencia mañana en la reunión con líderes parlamentarios a la que convocó el presidente Alberto Fernández y se manifestó sobre el encuentro que los jefes de bloques de Diputados mantuvieron hoy con el ministro de Salud Ginés González García.

“Estamos con el ánimo absoluto de colaborar, estamos listos, el coronavirus no es un tema de la ideología, es una pandemia que atenta contra todos, el Gobierno debe conducir y nosotros estamos para acompañar en todo lo que sea necesario, sin poner obstáculos”, dijo Negri en declaraciones a una radio de Buenos Aires. “Nos parece bien –agregó el diputado cordobés- que el Presidente haya invitado a los jefes de los bloques de diputados y senadores para mañana en la Casa Rosada. Estamos ´codo con codo´ en estas circunstancias”.

Para Negri, estas reuniones son imprescindibles, “para no tener contradicciones”. “En eso es importante que el Presidente de la Nación sea el que conduzca el comando estratégico, además de sumar a las instituciones, al Parlamento, a los científicos, a los que saben, y contemplar también la experiencia de otros países”.

“Hay que dar respuesta a la sociedad, esto nos atraviesa a todos. Hay una ventana de oportunidades de actuar a tiempo, hay zonas del país con diferentes grados de afectación, ver la situación del conurbano. Creemos que lo más rápido posible hay que ampliar el aislamiento, de manera de que el sistema de salud pueda atender la situación”.

Consultado por la actividad parlamentaria de ahora en más y durante la crisis de esta pandemia, Negri manifestó: “La actividad parlamentaria tiene que repensarse, hay empleados licenciados, se actuará con guardias mínimas pero la Cámara Baja no se cierra, cada legislador define en los más íntimo y en su oficina cómo trabajará. Hay que tener en cuenta que el problema no sólo es que haya un empleado o no, sino el transporte público, el transporte masivo. Si se constituyen las comisiones también se puede interactuar de manera virtual. Se puede avanzar”.

Negri consideró, además, que “el Gobierno tienen la Ley de Emergencia, tiene la posibilidad de firmar DNU y, si hiciera falta que el Congreso tuviese que tomar algún tipo de medidas, veremos la forma de colaborar”.

Además, el jefe del principal espacio de la oposición, se mostró de acuerdo con intentar ordenar las innumerables propuestas de los legisladores sobre el coronavirus y sus consecuencias en la economía. “Puede haber muy buenas intenciones de legisladores, presentando proyectos, pero no alcanza eso en la medida en que no esté complementado con lo que el Estado y el Comité de Crisis esté llevando adelante. El Parlamento debe ponerse a la par de eso”.

Finalmente, Negri dijo: “No estamos resolviendo problemas ideológicos, estamos resolviendo cómo salvamos la vida de la gente frente a un virus para el cual aún no se ha encontrado vacuna”.