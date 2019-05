Newell’s desmintió una oferta de Juventus por el juvenil Enzo Barrenechea

El secretario de Newell’s Old Boys, Juan José Concina, negó que el club haya recibido una oferta formal de Juventus, de Italia, por el volante juvenil Enzo Barrenechea, un rumor que corrió con insistencia en las redes sociales.

«Al club no llegó una oferta formal de Juventus por Barrenechea, como está dando vuelta por las redes sociales. Es un tema instalado no sé por quién o por quiénes, pero la realidad es que no llegó ninguna oferta por el jugador, más allá de que si llega la vamos a evaluar como corresponde», le dijo Concina a Télam.

Enzo Barrenechea, de 17 años, es un volante derecho ofensivo que juega en la reserva de Newell’s, donde convirtió tres goles en 18 partidos, e integró el seleccionado argentino Sub 20 antes del torneo de Alcudia, en España.

Su actuación más destacada la tuvo en 2017, cuando anotó nueve goles en 12 partidos, y en uno de ellos convirtió cuatro goles, contra Gimnasia y Esgrima La Plata.