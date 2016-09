Newell´s se subió a la punta tras vencer a Tigre en Rosario

Newell’s Old Boys se subió a la punta del Campeonato de Primera División, que comparte junto a Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente, tras vencer esta tarde a Tigre por 1-0, de local, con un tanto de Mauro Formica a los 29 minutos la etapa final de un partido de la segunda fecha.

Newell’s fue más incisivo desde el comienzo, con una presión ofensiva alta, como a los dos minutos, cuando Joel Amoroso recuperó la pelota por la derecha, Scocco lo habilitó en gran forma y el ex volante de Olimpo quedó solo con el arquero Nelson Ibáñez, quien le tapó el derechazo.

El conjunto rosarino, que había ganado a Quilmes en el estreno, fue superior en la primera mitad de la etapa inicial, cuando se paró en el campo visitante y recuperó rápido la pelota, aunque cometió demasiadas faltas, la mayoría de ellas no sancionadas por el árbitro Patricio Loustau.

Como a los 4 minutos, cuando Prediger tocó desde atrás a Federico González, quien no pudo patear, se lesionó y debió ser reemplazado luego por Carlos “Chino” Luna, en otra de las claras faltas no cobradas por el juez, aunque en esta pareció no hallar excusas para no verla, ya que el delantero no pudo rematar por la infracción desde atrás.

Maximiliano Rodríguez sacó un buen derechazo a la carrera a los 9m. que Ibáñez, la figura del primer tiempo, mandó al córner, como a los 17m. cuando salvó un tiro libre de ‘Maxi’ Rodríguez desde la izquierda, ante dos rivales que entraban a cabecear.

Y Tigre, que sufrió la ausencia a última hora de Emiliano Papa (a causa de una gastroenteritis), reemplazado por el juvenil Diego Sosa, se quedó sin Federico González a los 12m. El equipo de Pedro Troglio buscó manejar la pelota con Diego ‘Cachete’ Morales, Itabel y Galmarini. Sobre los 27m., Itabel anticipó por derecha, tocó a Morales y el ex Liga Deportiva Universitaria de Quito remató en soledad, pero el arquero Pocrnjic salvó en el primer palo.

Newell´s respondió a los 29m., con un centro de Maximiliano Rodríguez y asistencia de Matos a Scocco, pero Ibáñez volvió a salvar su arco.

Tigre jugó sus mejores minutos, desde los 30m., cuando Janson mandó un centro pasado desde la izquierda, Morales le pegó una volea de derecha y Pocrjnic volvió a salvar su valla.

A los 33m., el guardavallas local se destacó al evitar la conquista de Janson, después de un corner de Morales desde la derecha, tras una peinada de Galmarini en el primer palo.

Pero la más clara, sin dudas, se dio a los 35m., con el penal que desperdició ‘Cachete’ Morales, que tapó Pocrnjic arrojándose a su izquierda y que Luna no pudo convertir, al capitalizar el rebote con un disparo cruzado. La infracción había sido de Sebastián Domínguez sobre Janson.

El segundo tiempo fue más intenso porque el DT local, Diego Osella, sacó a los dos volantes centrales amonestados Prediger y Quignón, y puso entre ellos a un jugador más ofensivo como Formica, quien a los 29m. recibió un rechazo corto de Echeverría, luego de un rebote tras un centro del ingresado Eugenio Isnaldo, y marcó el gol de la victoria, la segunda consecutiva en el certamen.

-Síntesis-

Newell´s: Luciano Pocrjnic; Luis Advíncula, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi y Germán Voboril; Joel Amoroso, Sebastián Prediger, Facundo Quignón y Maximiliano Rodríguez; Ignacio Scocco y Mauro Matos. DT: Diego Osella.

Tigre: Nelson Ibáñez; Martín Galmarini, Mariano Echeverría, Erik Godoy y Diego Sosa; Gaspar Iñíguez y Lucas Menossi; Kevin Itabel, Diego Morales y Lucas Janson; Federico González. DT: Pedro Troglio.

Gol en el segundo tiempo: 29m. Formica (N).

Cambios en el primer tiempo; 12m. Carlos Luna por F. González (T). En el segundo; antes del comienzo, Mauro Formica por Sebastián Prediger y Juan Sills por Facundo Quignón (N); 12m. Sebastián Rincón por Itabel (T); 22m. Jorge Rodríguez por Iñíguez (T) y 26m. Eugenio Isnaldo por Matos (N).

Incidencia en el primer tiempo: 35m. Pocrnjic (N) atajó un penal a Morales (T)

Amonestados: Itabel, Sosa y Echeverría (T); Quignón y Prediger (N).

Arbitro: Patricio Loustau.

Cancha: Newell´s.

