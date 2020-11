Ocaña: “El aporte solidario es un impuesto que espanta inversiones y empleo”

La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña, aseguró este martes que el proyecto de aporte solidarios “viene a espantar inversiones productivas y generación de empleo para sacar adelante al país” y agregó que “se trata de un impuesto obligatorio de carácter coercitivo, rompe el principio de legalidad y viola las garantías constitucionales”.

Durante su discurso en el tratamiento del proyecto en la sesión de la Cámara baja, Ocaña señaló además que “Argentina viene de 10 años de falta de crecimiento, los datos muestran que es así” y añadió que “nuestro país tiene más de 165 impuestos, 12 de ellos fueron creados por los Kirchner, claramente tienen una gran imaginación para gravar cosas”.

En ese sentido, propuso que “el Congreso avance contra los bienes embargados en la Justicia y sancionemos una ley para recuperar esos activos que se calculan en 500 mil millones de pesos, cifra que excede lo que se piensa recaudar con este nuevo impuesto”.

Ocaña se preguntó también “si este impuesto no tiene como destino los empresarios amigos del Gobierno que responden a sectores que no son primordiales para el país” y sumó que “el país no avanza gravando bienes productivos”.

“Por mucho título populista que quieran darle, esto no tapa el fenomenal ajuste del Gobierno contra las clases populares, los jubilados que siguen perdiendo poder de compra en sus haberes”, apuntó Ocaña y afirmó que “mientras que Argentina espanta nuevas inversiones, los países de la región buscan que esas oportunidades se asienten en sus territorios”.