Ocaña: “El Presidente confirma que la sesión de Diputados no fue válida”

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, señaló este miércoles que “el Presidente confirma que la sesión de Diputados no fue válida” y agregó que el primer mandatario “reconoció la posición de los Diputados de Juntos para el Cambio. Anoche no se sancionó ninguna Ley en la Cámara de Diputados, debido a que no había quórum, dado el vencimiento del protocolo de sesiones remotas”.

La legisladora nacional se refirió así luego de que el Presidente Alberto Fernández manifestara este mediodía durante un acto por el Día de la Industria que ayer no pudo tratarse un proyecto en la Cámara baja.

A través de la red social Twitter, Ocaña se solidarizó además con Sergio Massa y sostuvo que “los que hemos vivido una situación de amenaza hacia nosotros y nuestra familia, sabemos los malos momentos que se viven. Ni la amenaza, ni la violencia, son el camino en la democracia”.