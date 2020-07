Organizaciones sociales van a Olivos a pedirle una reunión a Alberto Fernández

Cerca de 15 delegados del FOL (Frente Organizaciones en Lucha) y FPD (Frente Popular Darío Santillán) estarán llegando a las 10:30hs a Olivos a entregar una carta y pedir una audiencia con el Presidente Alberto Fernández.

Marianela, vocera del FOL explicó: “El pedido tiene que ver con que no tenemos una respuesta concreta desde desarrollo social. Nosotros somos los que estamos conteniendo la crisis sociale y seguimos sin resolver el tema alimentario”. Además, agregó que están solicitando que haya un reconocimiento económico para las trabajadoras de los merenderos.

El FOL tiene más de 600 comedores a lo largo y ancho del país y uno de los graves problemas que hoy afrontan es la falta de alimentos en los depósitos del estado: “Arroyo no dio ninguna respuesta, no hay definición sobre las políticas sociales. No hay abastecimiento en los depósitos del estado”, cuenta Marianela, quien además agrega que se está dando un colapso de contagios de COVID-19 dentro de los barrios.

FRAGMENTO DE LA CARTA: “Sr. Presidente, usted dijo: “Quiero convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío, salgan a la calle a decirme lo que estoy haciendo. Les prometo que volveré a senda sin dudarlo”. Desde las barriadas populares, desde la Argentina profunda que no se ve, desde la verdadera Argentina que sufre más que nadie desde siempre, le queremos decir que se está desviando, así mismo queremos hacerle llegar nuestros urgentes reclamos en este difícil contexto; para evitar que una vez más seamos arrojados millones de trabajadores y trabajadoras humildes a la exclusión y la miseria…”