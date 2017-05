Ortigoza le pidió a la dirigencia que no le ofrezca renovar “el último día”

El volante reiteró que espera un llamado del presidente Matías Lammens para saber que sucederá con su futuro. En la misma situación están otros referentes como Leandro Romagnoli, Sebastián Torrico y Juan Mercier.

El mediocampista de San Lorenzo Néstor Ortigoza aclaró este martes que respeta la decisión de la dirigencia de “evaluar” los contratos que terminan a fin de temporada pero pidió que no lo contacten “el último día”.

“No quiero que vengan el último día. No me llamaron todavía para renovar. Si creen que no voy más, me voy. Es simple. Quiero irme bien y estoy seguro de que será por la puerta grande, en junio o más adelante”, expresó Ortigoza, cuyo vínculo con el club termina el 30 de junio próximo.

En la previa de un duelo “decisivo” por la Copa Libertadores de América ante Atlético Paranaense, de Brasil, como visitante, el volante reiteró que espera un llamado de la dirigencia encabezada por el presidente Matías Lammens para saber que sucederá con su futuro.

“No hubo charlas. Ya dijeron en todos lados que están evaluando todo y no me parece mal. Son buenos dirigentes. Pero es como el dicho ‘si no te sirvo, matame'”, graficó Ortigoza, de 32 años, fiel a su estilo, en una entrevista con “Fox Sports”.

En la misma situación están otros referentes como Leandro Romagnoli, Sebastián Torrico y Juan Mercier.

A pesar de su situación personal, Ortigoza planteó que el miércoles el equipo se juega un “partido decisivo” para seguir con vida e intentar clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Es una cuenta pendiente para nosotros”, reconoció el autor del gol que le dio el primer y único título de la historia del club en la edición 2014.