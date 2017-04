Oscar Panno: director del torneo magistral internacional de ajedrez “Memorial Jorge Szmetan”

Un Director de lujo. Porque Gracias a Dios estoy con el mejor jugador de la historia nacional de nuestro país nacido en Argentina quien además es Ingeniero como nuestro actual Presidente. Me refiero al Sr. Oscar Roberto Panno GM de ajedrez a nivel mundial que tan bien ha sabido representar y ganar numerosos triunfos a lo largo de toda su trayectoria como representante de ajedrez para nuestro país.

MB: _ ¿Qué te está pareciendo el Torneo Internacional Memorial Jorge Szmetan?

OP: _ Bueno en realidad soy parte interesada porque soy uno de los organizadores y Director del Torneo. Szmetan ha sido un gran amigo, muy buena persona y un excelente jugador. Y lo hemos presentado como un paradigma del ajedrez de fin de siglo, en el sentido de que no era profesional en ajedrez, teniendo un gran entusiasmo y mucho talento viviendo acá tenía que trabajar; como muchos de nosotros, y entonces él ha demostrado con la corrección en su desempeño en todo sentido, ser una persona digna de mención. Y entonces hemos querido conmemorar su desaparición (que hace más de un año que nos dejó) con un torneo homenaje atendiendo a que hay muy pocas oportunidades de jugar torneos magistrales internacionales como éste donde estamos viendo los mejores jugadores latinoamericanos

MB: _ ¿Cómo lo conoció Usted a Szmetan?

OP: _ Bueno a través del ajedrez pero hace muchísimos años porque cuando él era chico ya jugaba y además también pasó por River en su momento aunque últimamente era jugador del Club Argentino y a River no tenía mucha oportunidad de ir, pero nos conocimos ahí cuando él era un muchacho muy talentoso: intervino en muchos torneos. Hemos sido colegas en muchos torneos y hasta hemos viajado juntos. Hemos jugado varios torneos en el extranjero donde nos tocó compartir la estadía y entonces se trabó una amistad muy linda porque realmente era una persona digna de mención.

MB: _ Hablando de mención, ¿Quién fue el primero que mencionó la idea de realizar éste evento?

OP: _ Bueno en realidad la idea fue mía porque se hablaba de hacer en el Club Argentino algún torneo abierto pero sin un presupuesto y a mí me pareció que era minimizar la personalidad de Szmetan hacer una mención en un torneo. Entonces yo les sometí al grupo de amigos que sé que son muy amigos de Szmetan les dije: “es una lástima si no se hace algo mejor, mejor dejarlo para otra oportunidad” y ellos entonces se pusieron las pilas y dijeron: “no, podríamos encarar un torneo que esté a la altura de los merecimientos de Szmetan” y salió esto que hasta ahora es un éxito. Y un éxito por partida doble porque se está hablando de que si las cosas no empeoran excesivamente en el país, cosa que estaría descartada, éste torneo podría quedar como un episodio anual que se podría ir reiterando siempre en memoria de Szmetan y sinó también de algún otro jugador que se lo merezca.

MB: _ ¿Qué opina usted como Director Oficial de que éste sea un Torneo Categoría XI?

OP: _ Sí, bueno, la categoría del torneo sale del ranking de los mismos jugadores, pero está bien que se lo mencione porque es un torneo que va incluso al extranjero a través de internet y todo hay gente en otros países que está siguiendo el torneo. Ya me lo han dicho ahí porque se conecta automáticamente con alguna página de internet y las partidas están yendo a la web.

MB: _ ¿Cómo definiría Usted, Oscar Panno, al ajedrez? ¿Qué es el ajedrez para Usted más allá de la conocida definición de la estrategia y la táctica? ¿Cómo ve al ajedrez en nuestro país?

OP: _ Bueno, en realidad se discute si es un juego simplemente, si es una ciencia, si es un arte. Y en realidad el ajedrez tiene un poco de todo éso entonces de alguna manera yo digo que es una estrategia que tiene muchas similitudes, primero con una guerra, incruenta desde ya en el caso del ajedrez, porque hay bandos enfrentados y hay objetivos a conseguir y dificultades a sortear, pero éso no es solamente una guerra que coincide un poco en el esquema sino cualquier actividad humana también tiene objetivos y también tiene dificultades a sortear de manera que el ajedrez es un paradigma de lo que es la actividad humana y actualmente en nuestro país que como hemos dicho hay pocas oportunidades de hacer grandes torneos, lo que hay que prestarle atención es al desarrollo del ajedrez escolar, para los chicos porque el ajedrez ha demostrado ser una herramienta educativa muy potente y muy económica lo cual le viene bien a nuestro país para cerrar la brecha que hay con el primer mundo.

MB: _ ¿Qué anécdota le gustaría compartir con nuestros lectores en relación a Jorge Szmetan?

OP: _ Bueno, sí, anécdotas hay de todo tipo pero me acuerdo un viaje que hicimos en Colombia una vez estuvimos e íbamos a jugar a menudo en los días libres y cuando teníamos oportunidad íbamos a jugar a los bolos, porque a él le gustaba mucho los bolos. Yo después nunca he jugado más. Y en Quito estuvimos también en un torneo. Atahualpa también y tuvimos varias anécdotas con la pensión donde vivimos que no era un hotel de cinco estrellas pero las anécdotas que hay digamos no son de las más divertidas pero de ésas tengo un gran recuerdo de que Gracias a Dios lo pasamos bien gracias a la amistad que tenemos con Jorge, sino hubiera sido aburrido y delicado el tema, pero con él nos compensamos mutuamente.

MB: _ ¿Y qué le parece el lugar en donde se está desarrollando el evento, éste maravilloso edificio otrora del Correo Central Argentino y actualmente desde hace unos años devenido en Centro Cultural, el CCK?

OP: _ Bueno el grupo de amigos de Jorge estuvo buscando donde hacer el torneo, estuvieron evaluando donde hacer el torneo y consiguieron una conexión para hacerlo acá en el Centro Cultural Kirchner y realmente ésto es un monumento donde hay salones y es un lujo realmente estar acá así que tuvimos suerte de conseguir ésto y ésto le da un marco especial a éste torneo, quiere decir que lo mejora en ése sentido y es algo que Jorge se merecía.

MB: _ ¿Quiénes han sido los patrocinantes oficiales?

OP: _ El grupo de amigos de Jorge se ha ocupado de la parte económica que yo desconozco, no participo en cómo es pero ellos han bancado la organización en lo que respecta a la parte material del torneo. Nosotros estamos viendo la parte técnica y para que los jugadores estén conformes que hasta ahora es un éxito. Yo puedo decir que es un éxito y que ojalá que se repita como hemos señalado antes.

MB: _ Bueno, me uno a su deseo de que se repita y de que nos podamos encontrar en futuros torneos más, en nombre del diario le agradezco la nota.

OP: _ Gracias a ustedes y ha sido todo un placer que me hayas entrevistado para difundir el evento.

(Producción fotoperiodística especial para 4semanas: Mariana Bouza ©2017)

