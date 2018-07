Otra polémica expresión de Carrió: “Es necesario que se mantengan las propinas y las coimas”

Ocurrió en plena de sesión de Diputados. Tras su frase, fue abucheada por toda la oposición y la referente de Cambiemos trató de salir del mal momento culpando a Agustín Rossi.

En plena sesión de la Cámara de Diputados, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ratificó su pedido a las clases medias para que no suspendan las “propinas” en “momentos de crisis”, pero cometió un furcio insólito al agregar que también “es necesario que se mantengan las coimas”.

“Quiero aclarar cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y las coimas”, arrancó la diputada, que ni bien mencionó la palabra “coima” se convirtió en blanco de burlas y abucheos por parte de la oposición reunida en el recinto.

Inmediatamente, Carrió cayó en la cuenta del desliz, que definió como un “lapsus”.

“Lo miré a usted (Agustín) Rossi, me acordé de su hermano y me vino el lapsus de las coimas”, corrigió Carrió, en referencia al presidente del bloque kirchnerista.

En medio de los abucheos, Carrió volvió sobre su planteo para que los sectores medios no dejen de colaborar con propinas en momentos de vacas flacas, y explotó contra el “progresismo estúpido” que a su entender “no sabe lo que son los pobres”.

“En otras crisis sociales no me llamaban como me están llamando cartoneros. Los cartoneros, las manicuras trabajan.

Gente que corta el pasto trabaja. Es necesario que las clases medias no supriman ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis ¡El progresismo estúpido no sabe lo que son los pobres!”, estalló.