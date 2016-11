Otro efecto Trump: Massa pide que los extranjeros que cometen delitos sean expulsados

El diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, dijo este martes a la agencia estatal Télam que “el extranjero que comete un delito tiene que ser expulsado después del cumplimiento de su condena” y agregó: “a mí no me van a correr con lo de la discriminación porque yo soy hijo de inmigrante; los dos son extranjeros (su madre y su padre), así que no me van a decir que planteo algo con un costado xenófobo“.

Ayer, el viceministro de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, y hoy el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmaron que el gobierno analiza dictar un decreto tendiente a reforzar los controles migratorios, tal como había trascendido por versiones periodísticas el fin de semana último.

Por otra parte, Massa analizó que, en la lucha contra el narcotráfico, “es fundamental que las fuerzas federales tengan inteligencia criminal” y que haya “un esfuerzo combinado entre territorio y frontera”.

“Es clave que tengamos la capacidad de hacer un control estricto porque si la frontera es un colador, la droga en los barrios avanza”, aseguró el líder del Frente Renovador y diputado nacional.

Sobre el funcionamiento de la Justicia en relación al problema de la inseguridad consideró que “si se libera a delincuentes con antecedentes, cualquier esfuerzo de los jueces cae en saco roto” y que “si se fracasa a la hora de castigar, la sociedad descree de la Justicia”.