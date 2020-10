Senador Blanco: “A Cafiero no se le cae una idea. Evadió todas las preguntas”

El Senador Pablo Daniel Pablo se quejó de las respuestas recibidas por parte del jefe de Gabiente, Santiago Cafiero, en su informe antes la Cámara alta, a las preguntas que oportunamente remitió por escrito. El legislador fueguino le pidió al ministro precisiones y el monto exacto al día de la fecha de reservas líquidas de libre disponibilidad.

Blanco opinó que “es una vergüenza que ante una pregunta tan elemental el Ministro se haya hecho el distraído. Su silencio es incomprensible e irrespetuoso para con el pueblo argentino que tiene todo el derecho del mundo a saber con cuántas reservas líquidas cuenta en Banco Central”.

Con respecto al incidente diplomático sobre el posicionamiento oficial de la República Argentina con respecto a la cuestión de los Derechos Humanos en Venezuela, el senador Blanco manifestó que vio con satisfacción la reciente postura del gobierno ante las Naciones Unidas en su reunión de Ginebra y marcó la disonancia entre esta posición y las manifestaciones en contrario realizadas por el embajador ante la OEA Carlos Raimundi.

Blanco solicitó a Cafiero que le responda “por sí o por no, si el gobierno le va a pedir la renuncia ya que sus manifestaciones fueron en contra de la política que fijaron el canciller y el presidente de la Nación”. “Quiero una respuesta por sí o por no”, remarcó el senador.

“Frente a esta tan simple pregunta –manifestó el legislador– el Jefe de Gabinete optó otra vez por el silencio de radio. No puede ser que no se le responda a un Senador de la Nación y que en un caso tan importante como este se lave olímpicamente las manos”.

“En mi opinión personal -continuó Blanco- Raimundi debe ser inmediatamente removido. Es inadmisible semejante disonancia interna en materia de relaciones exteriores al interior de un gobierno y máxime cuando se trata de opiniones sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos como las que se han constatado por la ONU en Venezuela”.

Blanco le recordó al ministro que presentó un proyecto de Ley para darle ‘una mano’ “a los emprendedores digitales que han visto considerablemente incrementados sus costos con la aplicación del impuesto PAIS, la utilización de los medios virtuales y el agregado del 35% del impuesto a las ganancias”.

Al respecto preguntó concretamente “si el gobierno tiene pensada una política específica para liberar de la aplicación del impuesto PAIS y del 35% a cuenta de ganancias para estos emprendedores digitales”.

Sobre esta cuestión el senador afirmó que “parece ser que el famoso “no sabe no responde´ es una constante de este Jefe de Gabinete lo que marca a las claras que el gobierno está perdido, que no tiene un plan y que no se les cruza una sola idea viable para ser solidarios en serio y ayudar a aquellos emprendedores que más lo necesitan en esta época de pandemia donde las plataformas digitales se han vuelto totalmente necesarias como elemento para la supervivencia y la promoción de sus productos”.

TIERRA DEL FUEGO:

Con respecto a la conectividad de fibra óptica para Tierra del Fuego, el senador preguntó ¿Cuál es el tiempo previsto para la realización de la obra que permitirá pasar de los 57 kilómetros instalados que hoy tiene la provincia a los 471 kilómetros planificados para llevar la conectividad desde el Estrecho de Magallanes a Ushuaia? Según el Senador Blanco “esta fue la única respuesta brindada por Cafiero completamente llena de vaguedades y sin precisar fecha alguna”.

Blanco recordó que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó un compromiso con el gobernador fueguino para la prórroga del subrégimen industrial hasta el año 2073.

“Me preocupa saber si esta promesa se va a cumplir o no. Porque la verdad es que las últimas medidas económicas que se tomaron para la promoción del consumo no consideraron para nada a los productos como los aires acondicionados que se fabrican en el polo industrial de la Provincia de Tierra del fuego y hasta se ha quitado a los celulares del programa Ahora 12. Estas medidas me parece que van en sentido contrario del compromiso asumido por el Presidente. Por eso le pregunto concretamente por sí o por no: ¿Está la decisión política del gobierno nacional de cumplir con el compromiso asumido para avanzar con la prórroga del subrégimen industrial fueguino por un plazo adecuado?

Sobre el particular el Jefe de Gabinete «optó por el silencio» lo que a juicio de Blanco “es una confirmación tácita de que la promesa del Presidente no se cumplirá. Ojalá me equivoque; pero todo indica –inclusive la negativa a contestar de Cafiero– que el compromiso asumido por Alberto Fernández y el Gobernador Fueguino quedará en la nada con las graves consecuencias que esto implica para la provincia de Tierra del Fuego, sus empresas y sus trabajadores”.