Pablo Moyano: “La marcha del 22 de febrero está en pie”

El secretario adjunto de Camioneros dio a entender que la fecha no se modificara, luego de que familiares de la tragedia de Once indicaran que estaban negociando para cambiarla.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, anunció esta noche que “la movilización del próximo 22 de febrero sigue en pie y más firme que nunca”.

De esta forma, el camionero dio a entender que no se modificaría la fecha de la marcha, luego de que familiares de la tragedia de Once indicaran que estaban negociando con ese sector sindical la posibilidad de que cambien el día para que no coincida con la jornada del aniversario de ese episodio.

“Siempre vamos a estar del lado de los trabajadores, marchamos a proteger todas y cada una de las fuentes de trabajo, ese es nuestro compromiso”, sostuvo el comunicado de Camioneros que llevó la única firma de Pablo Moyano.