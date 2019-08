Pablo Zartmann: “Cantar libera muchas cosas que a veces las personas callan”

Nació en Buenos Aires en 1976 Fue integrante del Coro de Niños del Teatro Colón. Egresó de la Licenciatura en Piano del IUNA y del Curso de Dirección Orquestal del Conservatorio Nac. Carlos López Buchardo, donde cursó además, las carreras de Composición y Canto. Fueron sus maestros (entre otros) Alicia Lastra, Carlos Vilo, Eduardo Vallejo, Inés G. Carrillo, Diana Arzumanián, Francisco Votti, Mario Benzecry, Juan C. Zorzi, Fernando Moruja y Victor Torres. Fue integrante y sub-director del coro “Cantoría Lugano” dirigido por Eduardo Vallejo. Fue Creador, cantante y director del grupo vocal “La Tangó”.

También integró el “Grupo Vocal de Difusión” dir. Mariano Moruja, el “Coro de Cámara de la Municipalidad de Tres de Febrero” dir. Susana Galimberti, el “Estudio Coral de Buenos Aires” del maestro Carlos López Puccio y forma parte del cuarteto vocal “Opus Cuatro” como tenor reemplazante y artista invitado. Actualmente es cantante estable del “Coro Polifónico Nacional” y del grupo vocal “Seibo”.

Se desempeñó como pianista del Inst. Sup. de Arte del Teatro Colón, y tiene a su cargo actualmente las cátedras de Lenguaje Musical I y IV de la carrera de Canto y de Dirección Escénica de Ópera. Es hoy director del coro de la Biblioteca del Congreso de la Nación; el coro “San Ildefonso”; el coro del Centro Galicia de Buenos Aires; el coro japonés “Nichia Gakuín”, el “Ensamble Vocal Nubia” y el “Ensamble Vocal Elí”. Tiene a su cargo la organización y programación del “Ciclo de conciertos corales San Ildefonso”; del ciclo “Música y Voces en la Biblioteca del Congreso de la Nación” y es creador, organizador y productor (junto a Paula Riestra) del “Proyecto Nuevas Formas” el cual realiza eventos culturales de grandes dimensiones y jerarquía artística, con la búsqueda de generar nuevas maneras y paradigmas en la realización sonoro-espacial de los mismos.

Esta introducción es para comenzar a preguntarle algunas cosas que nos interesan:

¿Por qué elegiste la música coral para tu vida?

No tengo claro si yo la elegí o ella me eligió a mí, supongo que de alguna manera la vida misma me fue llevando hacia ese camino.

Una de mis primeras experiencias musicales fue pertenecer al Coro de Niños del Teatro Colón (ingresé a los 8 años más o menos) y seguramente eso marcó la diferencia.

Por otro lado, la actividad coral tiene grandes virtudes, una de las cuales es por sobre todo, el hecho de hacer música en grupo o en conjunto. Es una experiencia y vivencia compartida en unión con otros y utilizando el instrumento por excelencia… ese instrumento que está dentro nuestro y que de alguna manera ES nosotros mismos…»La Voz».

Al haber dirigir coros, en lugares distintos, ¿Cuál es tu perspectiva de la Polifonía Coral en su entorno de trabajo y qué inconvenientes y ventajas encuentra en esta pluralidad?

Si por Polifonía te referís en éste caso a la pluralidad, es justamente una de las virtudes más interesantes de la actividad. En un coro coexisten individuos con las mayores diferencias y diversidades (creencias, edades, pensamientos políticos, religiosos, diferentes condiciones económicas, etc, etc) y justamente en esas diferencias se encuentran tanto los inconvenientes como al mismo tiempo las ventajas.

Inconvenientes porque pueden generar problemas básicos de convivencia, pero al mismo tiempo ventajas porque justamente de esos inconvenientes (si se los sabe aprovechar) surge el aprendizaje de tolerancia, respeto, y entre otras tantas cosas el sentimiento de «Bien Común» que está por encima de toda diferencia.

¿Para un director de Coros como vos, salvando las diferencias en las características de intensidad, frescura, timbre de las voces etc, la dirección de un coro “junior” tiene grandes diferencias con las de uno “senior”?

Por supuesto las tiene en algunos aspectos como por ejemplo: la elección del repertorio, el trabajo técnico específico de las voces, la manera de transmitir el conocimiento y de hacer pedagogía entre otras. Pero a nivel humano muchas veces o casi siempre hay muchos puntos en común y similitudes, sobre todo cuando los coros Senior se comportan como coros Junior… a veces para bien y otras para mal y como el dice el dicho: «todos llevamos un niño dentro» (por supuesto esto lo digo con un cierto tono de graciosa ironía).

¿Creés que se hace todo lo necesario desde todos los niveles para que la Música Coral se difunda?

Es una pregunta muy amplia y que requeriría incluso un gran debate, pero para responder en pocas palabras creo que desde los propios coros y desde los músicos y directores se hace muchísimo. Faltaría aún un mayor interés por la actividad en cuanto a un acompañamiento mayor a nivel estatal y social. Creo que también es una importante tarea de los propios coros mostrar a la sociedad, la calidad y la jerarquía que se puede lograr en ésta actividad y los beneficios intelectuales y espirituales que pueden promover para generar una sociedad más sensible, más sabia, más cooperativa.

¿ Podés hacer alguna sugerencia para incrementar el número de personas que dediquen algo de su tiempo al aprendizaje y práctica de la Música Coral?

Por supuesto: Decir y hacer notar que la experiencia de hacer música en conjunto es no solo una actividad artística que enriquece y alimenta el alma, sino que además es sanadora.

Cantar libera muchas cosas que a veces las personas callan y además la experiencia de hacerlo en grupo es trascendental porque permite vivenciar la capacidad de dejar el propio ego de lado, en pos de fundirse en una totalidad mayor que busca el «Bien Común», busca la Belleza y busca generar caminos o puentes de unión, cooperación y regocijo entre quienes la realizan y quienes asisten al hecho artístico como espectadores.

¿Existe mucho público “fan” de la Música Coral?

Hay bastante en general. Pero creo que podría ser realmente mucho mayor si la actividad se difundiera más con mayor apoyo institucional, pero también con la búsqueda de mayor jerarquía y calidad artística de quienes realizamos esta actividad.

Por otro lado asumiendo la responsabilidad de una calidad interpretativa de profunda intensidad que sea capaz de «competir» desde un arte que es bastante estático, con un mundo tecnológico que cada vez es más visual, efímero y de bombardeo veloz de imagen y sonido.

¿Cual es, a tu juicio, la problemática principal a la que se enfrentan en la actualidad los coros no profesionales en general, tanto dependientes de entidades o municipios, como privados o independientes. ¿Sos optimista ante el futuro?

Voy a responder un juego de palabras.

Creo que la mayor problemática de los coros no profesionales es hacer notar la trascendencia e importancia de que existan coros Profesionales.

El mayor problema del presente creo está en la no profesionalización de la actividad. Que haya tan pocos coros profesionales en el país y que por sobretodo los pocos coros profesionales existentes a veces corran riesgos de desaparecer.

Más allá de cualquier ideología política creo que la importancia está en comprender y hacer comprender que el arte verdaderamente es una inversión y no un gasto.

¿Cuál es tu mayor ambición en cuanto a la profesión?

Hacer música siempre con mucha calidad artística y por sobretodo interpretativa.

Que cualquier cosa que haga musicalmente me movilice y movilice a los otros, que nunca sea intrascendente.

Contanos de tus próximas presentaciones:

Bueno sería difícil nombrar todas, pero se pueden encontrar en Internet o en las páginas de mis grupos o grupos a los que pertenezco:

Como cantante:

– Grupo vocal Seibo

– Coro Polifónico Nacional

Como director de coro:

– Coro San Ildefonso

– Coro del Centro Galicia de Buenos Aires

– Coro Nichia Gakui

– Coro de la Biblioteca del Congreso de la Nación

– Ensamble Vocal Nubia

Como Pianista:

– Este año en varios conciertos de “Tangos y algo más” como invitado de los queridos Opus Cuatro.

Como organizador y productor

– Ciclo de conciertos San Ildefonso

– Ciclo de conciertos «Música y voces en la Biblioteca del Congreso de la Nación»

– Conciertos en todos el país del proyecto «Nuevas Formas» junto a los mejores coros argentinos (que he creado junto a mi colega Paula Riestra).

Por obvias razones, descartamos el éxito en todo lo que emprendas y te agradecemos el habernos respondido a esta entrevista.

Fuente: Lasmusasdespiertasblogspot.com.ar