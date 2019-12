Para Cafiero: “El objetivo del gabinete será resolver la calidad de vida de los argentinos”

El futuro jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró este lunes que el equipo de ministros que mañana asumirá sus funciones para acompañar al presidente Alberto Fernández en su gobierno trabajará para «no perder de vista nunca» que el objetivo es «resolver un poco cada día la calidad de vida de los argentinos».

«La tarea del gabinete es trabajar en las nuevas prioridades que nos ha marcado el Presidente, que son ni más ni menos que las Estado se aproxime y se acerque y empiece a resolver un poco cada día la calidad de vida de los argentinos», dijo Cafiero en diálogo con radio Diez.

Agregó que en eso trabajará «el gabinete que tanta expectativa despierta», y destacó que el objetivo es «no perder de vista nunca» esas prioridades, al tiempo que reveló: «Alberto me pidió que machaque a cada uno de los gobernadores» en ese sentido.

El jefe de Gabinete designado por Alberto Fernández para acompañarlo en la gestión que comenzará mañana aseguró también que este gobierno será «muy distinto» al anterior, porque se trata de «un equipo de trabajo, de militantes, de hombres y mujeres muy comprometidos desde el primer día que no piensan en los cargos que van a ocupar sino en cuál es la tarea que van a desarrollar y ponen sus valores y convicciones por delante de cualquier especulación».

Dijo también que las prioridades que ha marcado el presidente electo «no son ni más ni menos que las prioridades de un país que está sufriendo, que padece y que necesita que el Estado se aproxime y se acerque».

Asumió el compromiso de cumplir con la «expectativa generalizada» que «es mucho más que los votos conseguido», porque «la sociedad también está pidiendo que nos juntemos en la diversidad y que no anulemos al otro, que quizá hay opiniones que pueden no gustar pero pueden enriquecer el debate, y esa es la manda que tenemos».

Cafiero hizo hincapié en «la inmoralidad del hambre» en la Argentina, donde «uno de cada dos chicos son pobres, hay abuelos que se saltean comidas y chicos que no cenan», y afirmó que «estas cuestiones son las que hay que ir resolviendo» y que «hay que mirar para adelante y no echar culpas».

No obstante, dijo que no se puede evitar reconocer que «es un calvario» la situación de Argentina debido a que hay «5 millones nuevos de pobres por este gobierno que no pudo resolver los problemas de la gente» y, en este marco, dijo que es importante el «diagnóstico» para «seguir adelante».

Al recordar a su abuelo Antonio Cafiero, consideró que «estaría muy conforme con este presente del país» y «el lugar» que le está concediendo Alberto Fernández, así como también por «esta idea de cultura democrática», de «avanzar en valores».

Finalmente, dejó claro que todos los que integran el próximo gobierno son «militantes políticos» y que para ellos «los equilibrios fiscales sin equilibrios sociales no sirven», por lo que el principal objetivo es «sacar a la gente de la pobreza, generar empleo, que las pymes produzcan y que Argentina sea un país pujante».