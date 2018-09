Para Massot ‘sale’: confía en que Presupuesto sea aprobado en Diputados

El presidente del bloque de Diputados del PRO, Nicolás Massot, aseguró este jueves que el proyecto de presupuesto 2019 será aprobado en la Cámara Baja porque “es una herramienta básica” del gobierno y “nadie trabaja para oponerse”.

“Creemos que sale (el presupuesto), porque aún aquellos que no están pensando en votarlo entienden que es una herramienta básica del Gobierno y no veo puntualmente a nadie trabajando para que el gobierno no tenga presupuesto”, manifestó Nicolás Massot.

“Después habrá que ver con qué nivel de votos positivos sale y con que modificaciones, estamos bastante abiertos a mejorar las leyes con el aporte de la oposición que suelen ser muy oportunos”, añadió en declaraciones a radio La Red.