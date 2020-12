Para Ocaña, una nueva fórmula jubilatoria podría judicializar el sistema previsional

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, pidió este martes que el Gobierno vuelva a la fórmula jubilatoria aprobada en 2017 y advirtió que de lo contrario “podría volver a judicializarse el sistema previsional” y agregó que “es lo que pasa cuando los jubilados reclaman lo que les pertenece”.

En ese sentido, Ocaña señaló que “no es de buenas personas que los jubilados reclamen en la Justicia la posibilidad de gozar sus derechos, más de 70 mil jubilados han muerto esperando un fallo en su favor”.

Durante su discurso en la Cámara baja, la legisladora nacional expresó además que “desde que el Presidente Alberto Fernández canceló la fórmula que contemplaba la inflación, los jubilados perdieron más de 100 mil millones de pesos, un fenomenal ajuste sin precedentes en nuestro país”.

Asimismo, la dirigente de Confianza Pública sostuvo que “el ajuste no lo hizo la política ni el sector financiero, sino que se hizo sobre los jubilados que perdieron desde mil hasta 18 mil pesos por mes en sus haberes” y añadió que “hay que discutir una reforma previsional en serio, no con parches”.

Finalmente, Ocaña dijo que “si esto que quieren aprobar no es un robo, ya no sé lo que es un robo en este país; esta fórmula no aporta previsibilidad, es volátil”.