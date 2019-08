Se partió Actrices Argentinas y un grupo fundó Las Bolten

Un grupo de reconocidas artistas abandonaron el colectivo Actrices Argentinas y decidieron fundar otra agrupación que bautizaron como Las Bolten. La integran Laura Novoa, Érica Rivas, Valeria Bertuccelli, Flor de la V y Gloria Carrá. Dijeron que se se sentían representadas por el colectivo.

El nombre de la nueva agrupación se eligió en honor a la militante anarquista y feminista Virginia Bolten, fallecida en 1960.

«Nosotras somos una grupa feminista, hay muchos caminos», dijo Novoa sobre la creación del nuevo colectivo, en declaraciones a CNN Radio.

«En el momento de dar a luz algunas informaciones está bueno agruparse y alinear. Pero no pertenezco a Actrices Argentinas, pertenezco a otra rama».

Consultada sobre el motivo que produjo la separación, argumentó: «Porque el feminismo es así, es una deconstrucción permanente donde somos muy horizontales y hay muchas grupas, Actrices Argentinas y otras más. Por suerte Actrices hizo un súper trabajo y en un momento nos unió. Y después, vas reconstruyéndote, buscando tu camino».

«Todo va sumando», afirmó Laura en referencia al hecho de que existan muchos colectivos que representen a las mujeres. Y pidiendo no evaluar esta circunstancia como «lo ve el patriarcado», porque sería caer en una argumentación equivocada. «No es ‘se pelearon, ¡viste que las minas son un quilombo!'», dijo.

Novoa remarcó que la discrepancia surgió a partir de que en algunos casos hubo «otra visión».

«Nosotras no podemos ocuparnos de todo, por eso elegimos lo que está menos visible. No es menos importante, sino que nos ocupamos lo que tiene menos visibilidad», explicó Griselda Siciliani, una de las referentes de Actrices Argentinas, cuando fue consultada sobre la salida de Flor de la V.

«Yo por ejemplo no me enteré de que Lanata y otras personas la habían atacado a ella», dijo. y agregó: «No somos el Estado. El colectivo apoya los temas invisibilizados. Por ejemplo, a Thelma Fardín no la conocían y posiblemente no la hubieran escuchado, e hizo una denuncia penal por violación. Y a Flor salieron muchos a defenderla».

Actrices Argentinas se creó hace aproximadamente un año para pedir la ley de aborto legal, seguro y gratuito. El colectivo se fue transformando en un espacio de debate y contención para otros temas relacionados con las mujeres.

En diciembre de 2018 la agrupación apoyó a Thelma Fardin en su denuncia contra Darthés por violación en Nicaragua.