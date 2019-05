Peña cargó contra la Corte por retrasar los juicios contra Cristina Kirchner

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró este miércoles que «hay una intencionalidad política» de retrasar las causas que existen en contra de Cristina Kirchner por parte de «los sectores que no quieren que la ex presidenta vaya a juicio».

El ministro coordinador opinó que cuando las investigaciones «tardan mucho tiempo» en resolverse y «se empiezan a empantanar en procesos, en dilataciones y en maniobras», se «debilita la credibilidad de todo el sistema».

«Me llama la atención porque pienso que lo mejor que le puede pasa a una persona, si se cree inocente, es poder ir al juicio, defenderse con todas las garantías y explicar por qué cree que esa acusación no es correcta», señaló el funcionario nacional en declaraciones radiales.

Las apreciaciones del referente del PRO se dieron luego de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenarle al Tribunal Federal N° 2 que entregue la causa «Vialidad», en la que la ex mandataria está procesada, para revisarla antes de que continúe el proceso judicial.

«Nosotros no podemos opinar sobre la parte técnica de la resolución, pero sí sobre lo que genera: creemos que produce mucha bronca en la sociedad, que quiere que se haga Justicia», manifestó Peña al respecto.

En este sentido, el jefe de Gabinete opinó que este tipo de retrasos «genera la percepción en mucha gente de que la impunidad se puede consagrar».

A la vez, aclaró que no cree que haya una «intencionalidad política» de retrasar el caso por presunta corrupción en la obra pública por parte de los jueces, pero sí «en los sectores que no quieren que la ex presidenta vaya a juicio».

«No puede dilatarse eternamente un proceso en una causa como esta, que tiene una gran sensibilidad porque estamos hablamos de una ex presidenta y porque son miles de millones de pesos que se han desviado y que, en vez de ir a rutas, fueron a las arcas de personas particulares», agregó.

Además, el funcionario consideró que el kirchnerismo cree «que la Justicia tiene que ser militante, una parte del esquema del Poder», por lo que pidió «defender a esos jueces que trabajan bien, que son valientes y que se rigen solamente por los códigos y no por las encuestas».

Peña destacó también la importancia de que se resuelvan las causas de corrupción para que «aquel que haya robado, devuelva esa plata para que pueda ser invertida en elementos concretos para la gente».