Pérez Esquivel alertó a que se está viviendo una “dictadura del mercado”

Al referirse a los acuerdos entre el Gobierno y el FMI, El titular de Fundación Servicio, Paz y Justicia alertó de un posible “estallido social”.

El titular de Fundación Servicio, Paz y Justicia (Serpaj) Adolfo Pérez Esquivel aseguró que en el país se está “viviendo una dictadura del mercado” y que la insatisfacción de necesidades básicas puede llevar a “un estallido social”.

“Estamos viviendo una dictadura del mercado, imponen condiciones, sentimos las cadenas que son para varias generaciones. Esta película ya la vivimos durante la época de la dictadura”, manifestó al referirse a los acuerdos entre el Gobierno y el FMI.

“Todo esto es una debacle, si la gente no tiene cubiertas las necesidades básicas, esto puede llevar a estallidos sociales. Trabajamos para que esto no ocurra, para que la violencia no nos vuelva a ganar”, añadió en declaraciones a radio FM La Patriada.