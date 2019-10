Petri y el fallo de la Corte: «Pareciera que tiene velocidad de la luz para algunos casos»

“Pareciera que existen dos tipos de velocidades en la Corte Suprema de Justicia, Cámara lenta para algunos casos, y velocidad de la luz para otros. Por eso cuestionamos cómo la Corte hace política a través de sus fallos, y fundamentalmente política electoral con la agenda electoral en la mano”, afirmó el diputado nacional Luis Petri tras el fallo del máximo tribunal por el que se obliga al gobierno a compensar a las provincias por la baja del IVA en alimentos de la canasta básica.

“Los fallos de la Corte no se discuten, se aplican, algo que no siempre ocurrió en la Argentina. Pero llama la atención la rapidez con la que, a menos de 40 días de haberse dictado los decretos, la Corte Suprema resuelve una cautelar, pero además ingresa en el fondo de la cuestión, teniendo en cuenta que con otros reclamos de las provincias tardó 9 años, como es el caso de la devolución de los fondos de la ANSES, derecho que reconoció a las únicas 3 provincias que no habían desistido de esas demandas, a tan solo 20 días antes de que asumiera Mauricio Macri”, afirmó Petri en declaraciones radiales.

Al mismo tiempo, Petri afirmó que el fallo de hoy termina perjudicando una de las cuestiones que tiene que ser centrales en el futuro gobierno, que es la de bajar la presión tributaria. Si se baja la presión tributaria está claro que van a bajar las expectativas recaudatorias de las provincias, por lo que, según el criterio de la Corte, las provincias podrían usar esos mismos argumentos para evitar que la rebaja impositiva se produzca”.