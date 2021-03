Pichetto, Romero, Rucci y De la Torre lanzaron el Peronismo Republicano en la provincia de Buenos Aires

El ex Senador y dirigente del Peronismo, Miguel Ángel Pichetto, encabezó el jueves en San Miguel junto al ex intendente de ese distrito y ex ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, el acto de lanzamiento del Peronismo Republicano en la provincia de Buenos Aires. Fueron acompañados por el Presidente del bloque Federal, el Senador Nacional Juan Carlos Romero, la Senadora Provincial Claudia Rucci y la Diputada Provincial Catalina Buitrago, quienes disertaron en el acto que se llevó a cabo en el predio “Los Indios” del Club de Rugby San Miguel.

El encuentro contó, con más de 500 dirigentes políticos de toda la provincia de Buenos Aires que adhieren a este nuevo espacio que busca de generar una alternativa al kirchnerismo y que surgió dentro de “Juntos para el Cambio”.

Todos los oradores fueron implacables contra el Gobierno y tuvieron definiciones que ubicaron al espacio en la centroderecha. Pichetto fue el más claro en ese andarivel. Afirmó que “el problema de la Argentina es la ideología del pobrismo”, pidió “bajar la carga impositiva de los empresarios porque son los que generan empleo” y reclamó “modernizar las normas laborales: son todas leyes de los años 70 y se mantienen casi intactas”.

Miguel Ángel Pichetto criticó duramente al Gobierno al resaltar los efectos negativos sobre la economía, el trabajo y el empleo que tuvo el encierro prolongado que tuvo lugar en el país. Tras considerar “muy vil” la vacunación VIP, reclamó “Que aparezcan las vacunas no sea que por ahí nos quieren volver a encerrar, aunque no hay margen para hacerlo”.

Uno de los grandes aplausos de la tarde lo consiguió Pichetto cuando elogió a Carlos Menem, al destacar que había “gobernado para la unidad nacional, sin odio ni rencor” y que logró “diez años de estabilidad económica”. Y tuvo definiciones claras como las que no se escuchan en otros rincones de la Oposición: consideró que la ciudad de Rosario “es Sinaloa, descuartizan gente y no hay actividad del Estado para reprimirlo porque los narcos se apoderaron de todo”.

También critió la reciente decisión del Gobierno de modificar la legislación que impedía que entraran al país extranjeros con antecedentes penales: “Bienvenidos los que vienen a trabajar, pero no permitamos la entgrada de quienes vienes a engrosar las filas del narcotráfico”.

A su vez, pidió “recuperar las Fuerzas Armadas”, a las que propuso “equiparlas y darles sueldos equivalentes a los que recibe el Poder Judicial”, y advirtió que “la Patagonia afronta riesgos como en la época de Julio Argentino Roca” -cuya figura destacó- porque hay allí grupos seudomapuches ocupando tierras que tienen una ideología de izquierda.

De la Torre, por su parte, señaló que en 1973 la consigna era “Cámpora al gobierno, Perón al poder” y que ahora “es Fernández al gobierno, La Cámpora al poder porque a Perón lo tiraron por la ventana, así como a sus principios, valores, ideas y sueños”. “Hoy el Estado se usa en provecho propio. Tenemos un desafío que no es más Estado presente sino más Estado eficiente. Eso es lo que hay que impulsar”, dijo el ex intendente de San Miguel.

El lanzamiento de este espacio busca dar amplitud y diversidad al frente opositor agregándole una visión productiva y de sensibilidad social basada en el trabajo como condición esencial para la realización moral y material del hombre, alejada del clientelismo humillante basado en la ideología del pobrismo y de concepciones obsoletas de una izquierda funcional, cuando no cooptada, por el actual oficialismo.

El Peronismo Republicano planea sumar fuerza a la consolidación de un amplio frente opositor con dirigentes de todo el país, en una vasta concepción federal. En el impulso a este espacio se encuentran Ramón Puerta, Miguel Ángel Toma, Jorge Pirra, Andrés Cisneros, Hugo Franco, Rubén Pozzi, Julio César Araoz, los Embajadores Herrera Vegas y Sánchez Arnau, Juan Pablo Lohlé, Adrián Menem, además de varios intendentes de la Provincia de Buenos Aires, entre otros Jaime Méndez (San Miguel), Guillermo Britos (Chivilcoy), Hernán Bertellys (Azul), Manuel Pasaglia (San Nicolás), Mariano Uset (Coronel Rosales), como así también ex jefes comunales como Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Gilberto Alegre (General Villegas), Darío Kubar (General Rodríguez), Sandro Guzmán (Escobar), y Luis Acuña (Hurlingham), entre otros. Además, del encuentro participaron la senadora provincial Lucrecia Egger, y los Diputados provinciales Santiago Passaglia y Catalina Buitrago. También estuvo el ex senador provincial Juan José Amondarain y el ex concejal de Quilmes y candidato a intendente en ese distrito, Walter Queijeiro.

En definitiva, se trata de cientos de hombres y mujeres que no se resignan a que se le robe la identidad al peronismo tradicional, y que mediante una visión actualizada de los valores que caracterizan lo mejor del Justicialismo, centrado en la producción, el trabajo, el respeto a las instituciones y una inserción en el mundo acorde a nuestros intereses, propone un modelo totalmente distinto al esquema económico y cultural del kirchnerismo.