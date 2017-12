Pidieron enviar a juicio a Cristina Kirchner en la causa de la obra pública

El fiscal federal Gerardo Pollicita y e Ignacio Mahiques pidieron este lunes el envío a juicio oral y público por “asociación ilícita” de la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y los demás procesados en la investigación por el direccionamiento de la obra pública a favor del detenido empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante su gobierno, en un dictamen presentado al juez federal Julián Ercolini.

El pedido involucra además al ex secretario de Obra Pública José López, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

La Fiscalía entregó su requerimiento de elevación a juicio al juez federal Julián Ercolini, quien ya tiene los requerimientos de los querellantes en la causa y ahora pedirá opinión a las defensas de los imputados.

Una vez cumplido ese paso, el juez mandará la causa a sorteo de un tribunal oral, algo que se prevé para antes de fin de año, explicaron fuentes judiciales.

Cristina Kirchner ya fue enviada a juicio en otra causa penal por la venta de dólar futuro al final de su gestión, que investigó el juez federal Claudio Bonadio.

En la investigación a cargo de Ercolini, la ex presidenta fue procesada el 27 de diciembre pasado por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la Administración Pública con un embargo de 10.000 millones de pesos.

Además también habían sido procesados De Vido, López, Kirchner y Periotti a raíz de contratos de obra pública adjudicados a la empresa de Báez en Santa Cruz por 46.000 millones de pesos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández presuntamente direccionados a cambio del pago de sobornos que se investigan en otras causas, como Hotesur y Los Sauces.

En total se relevaron 52 contratos con irregularidades, sobreprecios y pago de sobornos a la familia presidencial, según el dictamen fiscal.

Ercolini está a cargo de esta investigación que según directivas ya dadas por la Cámara Federal porteña podría en un futuro ser ventilada en juicio oral como parte de una megacausa junto a las que tramitan el supuesto pago de sobornos a la ex presidenta y su familia a través de falsos alquileres de plazas hoteleras y propiedades en dos de sus sociedades, Hotesur y Los Sauces.

Ambas investigaciones quedaron ya a cargo de Ercolini y en la primera, Hotesur, el juez debe definir las situaciones procesales de Cristina Fernández y los demás indagados, mientras que en Los Sauces ya están procesados también por asociación ilícita la ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, entre otros imputados.