Pinedo y el caso Maldonado: “Buscar la verdad, sea cual fuere”

El presidente provisional del Senado resaltó que en eso consiste la “posición oficial” acerca de ese tema que plantea incógnitas desde que se conoció la desaparición.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, resaltó este miércoles que la “posición oficial” del Gobierno en el caso por la desaparición de Santiago Maldonado “es buscar la verdad, sea cual fuere”, a la vez que consideró que “se ocupó mucho tiempo” trabajando en la hipótesis de desaparición forzada.

“La posición oficial es buscar la verdad, sea cual fuere, y no negarnos a buscar la verdad por alguna otra motivación ajena a la aparición con vida de Santiago Maldonado”, sostuvo el legislador de Cambiemos.

En diálogo con Radio Continental, el dirigente oficialista advirtió que “hay gente que está buscándolo a Santiago y otros defienden otros intereses: han plantado información falsa, han dado falsos testimonios, han entorpecido la investigación, se han negado a proveer información que tenían”.

“El oportunismo político no me asusta, lo que me asusta es que cuando está en juego la vida o la aparición de una persona desaparecida se ponga eso en segundo lugar y sobre eso el interés político”, agregó.

El senador nacional del PRO destacó que “a medida que la hipótesis de desaparición forzada fue perdiendo fuerza con distintos elementos de la investigación se empiezan a abrir otras hipótesis”.